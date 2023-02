TPI de Dixinn : Laye Sékou Condé poursuivi pour le viol de sa fille adoptive

Poursuivi pour viol sur Fanta Condé, sa fille adoptive de 15 ans, Laye Sékou Condé, en détention depuis juillet 2021 à la Maison centrale de Conakry, a comparu ce lundi 13 février devant le Tribunal de première instance de Dixinn. A la barre, l’homme de 39 ans nie les faits et affirme avoir adopté Fanta Condé, la présumée victime, depuis que celle-ci avait 7 ans. « Ma première femme était avec elle. Quand ma femme est tombée malade, nous sommes allés au village. À notre retour, elle est décédée. Je suis reparti au village pour les sacrifices. A mon retour à Conakry, je me suis remarié avec une autre femme », explique-t-il.

Laye Sékou soutient que la première fois qu’il a été convoqué à la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), cela avait trait à un problème d’argent. D’ailleurs, il s’était retourné à son lieu de travail. D’où il avait par la suite reçu un appel téléphonique l’informant que Fanta est malade. « Je suis me suis rendu à son chevet et la fille saignait. Mais elle sortait avec quelqu’un. Elle était enceinte, mais il y a eu avortement. Après cela, on a procédé au lavage du ventre de la fille. Le médecin qui a fait l’avortement a été mis en prison, mais il est sorti encore », se défend-il.

La victime elle-même dément tout. Disculpant son père adoptif, elle rejette aussi les affirmations de ce dernier disant qu’elle était tombée enceinte. « C’est faux, je n’ai jamais été violée. Laye ne m’a jamais touchée. C’est son patron qui m’a dit avoir appris que je couchais avec Laye Condé. Et deux semaines après, il a appelé ma maman pour lui dire d’aller à la DPJ. Là-bas, ils m’ont mis dans une chambre et je ne faisais que pleurer. Il n’y a jamais eu de rapport sexuel entre papa et moi et je ne suis jamais tombée enceinte. Mais ils ont lavé mon ventre », confie la fille.

Fanta Condé sollicite en outre du tribunal qu’il libère son père adoptif, Laye Sékou Condé : « Mon seul souhait serait qu’on libère mon père », plaide-t-elle.

L’affaire a été renvoyée au 27 février pour la réquisition et les plaidoiries.

Aminata Camara