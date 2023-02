Coyah : un père de famille se donne la mort par pendaison à Bentoutouraya

Âgé d’une trentaine d’années, Mamadou Baïlo Sow, père d’une fille et agent de sécurité, a été retrouvé pendu ce mercredi 15 février, dans une maison en construction de Bentouraya, relevant de la préfecture de Coyah.

Le père du défunt, Alpha Mamadou, laborantin de profession, dit avoir perdu de vue son fils depuis le lundi dernier. Mais il ne s’en était pas inquiété outre mesure. « Comme il fait le gardiennage, nos heures ne concordent pas. Moi je passe la journée à l’université et lui, à son lieu de travail. La nuit, je trouve qu’il est rentré ou sorti, ce qui fait qu’on ne se voit pas parfois », explique le père, inconsolable. Un père qui dit ne pas savoir ce qui a conduit Mamadou Baïlo à se donner la mort. D’autant qu’il entretenait des relations normales avec tout le monde. « Sa femme et ma jeune sœur l’ont appelé au téléphone, mais il ne répondait pas. C’est lorsque nous sommes sortis au niveau de la terrasse, on a entendu le téléphone de sonner, qu’on a ouvert la porte. Ainsi, on l’a trouvé pendu. Il ne se plaignait de rien, il n’y avait aucun conflit entre lui et quelqu’un d’autre », indique encore le père.

Très abattue par la mort de son époux, l’épouse du défunt n’a pas non plus davantage d’explications quant aux raisons du suicide.

Alerté, le chef du secteur de Bentouraya Plateau s’est rendu sur les lieux. « On a questionné ses parents et sa femme qui n’ont donné aucune information. C’est ainsi que les autorités compétentes ont été alertées », dit sommairement le chef du secteur.

Fodé Soumah