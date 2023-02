Assemblée du RPG : les menaces de Mory Condé font-elles déjà effet ?

Les menaces du ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation sont-elles passées par là ? En tout cas, l’Union des forces républicaines (UFR) de l’ancien premier ministre et le RPG arc-en-ciel n’ont finalement pas tenu leurs Assemblées générales hebdomadaires. Mais dans les rangs de l’ancien parti au pouvoir, on se refuse à faire un quelconque lien avec la sortie de Mory Condé. Bandjan Keïta, administrateur général du siège du RPG, évoque des « raisons techniques » résultant de la manifestation du FNDC du jeudi 16 février 2023.

De fait, à en croire l’administrateur général adjoint du siège, le jeudi est un jour crucial dans les préparatifs de l’Assemblée générale du parti. « Tous les jeudis, les responsables du bureau politique national, les alliés et la jeunesse se réunissent au siège ici dans la salle de réunion dans la salle de réunion du siège, pour préparer l’assemblée générale du samedi », indique-t-il. C’est notamment au cours de cette réunion que le président de séance et les thématiques sont choisis et validés. Sauf que le « jeudi passé a coïncidé avec la manifestation du FNDC. Nos cadres n’ont pas pu rallier le siège pour préparer l’assemblée d’aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle ils ont décidé de reporter au samedi prochain. La démarche vise à éviter de venir parler des sujets qu’ils ne maîtrisent pas devant les militants », explique celui qui est également membre du bureau politique de la jeunesse du parti.

Cette explication est-elle suffisante ? La manifestation du FNDC avait-elle eu un tel impact sur la zone où est situé le siège de l’ancien parti au pouvoir ? Les réponses à ces questions risquent de faire passer les raisons avancées par le responsable du parti pour un simple prétexte.

Aminata Camara