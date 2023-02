Enlèvement : Mousso Koro Kamano échappe à sa ravisseuse et raconte sa mésaventure

Sa famille était sans nouvelle d’elles depuis le 13 février. Ce n’est qu’hier vendredi, après 5 jours, que la jeune fille de 16 ans a retrouvé les siens et la sécurité de l’environnement familial. Entre temps, elle entre les mains d’une certaine Binta Diallo qu’elle a connu sur le réseau social Facebook et qu’elle prenait pour sa ‘’Grande’’. Mais à priori, il doit s’agir d’une proxénète voire d’une preneuse d’otages pour des fins moins avouables encore.

Mousso Koro Kamano, la victime qui s’en est miraculeusement sortie, a raconté par le menu ce qu’elle a vécu et qui a failli la perdre, elle et d’autres jeunes filles de son âge.

« On était amis sur Facebook et on causait à tout moment. Elle m’a proposé que je sois sa ‘’Petite’’. Ce que j’ai accepté. Ainsi, le lundi dernier (13 février, ndlr), elle m’a appelé et a demandé à me voir. Puisque j’étais à l’école, je lui ai promis qu’une fois de retour à la maison, j’irais chez elle. Et quand je suis revenue à la maison, vu que je n’avais pas fait mon devoir, mon frère m’a corrigée. Je l’ai alors appelée pour lui faire part de ce que j’avais subi. Elle m’a invitée à venir chez elle. Comme je ne connaissais pas le lieu, elle m’a indiqué, elle m’a dit de venir jusqu’au port de Bonfi. Une fois sur place, je l’ai trouvée dans sa voiture. Elle m’a invitée à monter. A l’intérieur, il y avait d’autres filles qu’elle m’a présentées comme des amis à moi. Par la suite, elle nous a donné de l’eau à boire. Aussitôt, j’ai perdu connaissance. A mon réveil, j’étais dans sa chambre. Je lui ai dit ‘’la Grande, je veux rentrer chez moi sinon maman va me frapper’’. Elle a répondu qu’il faisait nuit et qu’on ne pouvait pas sortir à pareille heure », raconte Mousso Koro.

Inquiète, la jeune fille trouve le moyen de contacter sa grande sœur à laquelle elle fait part de ses appréhensions. Entre temps, cette dernière s’était déjà renseignée sur Binta Diallo. En tout cas, elle apprend à Mousso Koro qu’elle était entre les mains d’une prostituée. Ensemble, elles échafaudent un plan d’évasion pour la sœur cadette. « A 4 heures du matin, j’ai appelé ma sœur je lui ai dit que je suis chez ma ‘’Grande’’ Binta Diallo je lui ai envoyé sa photo, elle a dit directement c’est une prostituée. Ainsi, j’ai informé les autres filles, on s’est toutes mises à pleurer. Le lendemain, je lui encore demandé si je peux rentrer. Elle s’y est de nouveau opposée. Par la suite, elle a même retiré les téléphones des autres filles. Moi j’ai caché le mien. Je m’en suis servie pour écrire de nouveau à ma sœur. Elle m’a demandé si je pouvais m’enfuir. Je lui a promis d’essayer. Donc, dès que Binta s’est déplacée, j’ai informé les autres pour qu’on puisse s’en fuir. Ainsi, on a sauté le mur, d’autres sont tombées en essayant de l’escalader. Je ne sais pas si elles sont mortes ou pas. Ainsi, nous autres, on a réussi à s’enfuir. Grâce à Dieu, j’ai retrouvé ma sœur », relate également la jeune fille, soulagée

D’après les propos de la sœur aînée de la victime, Binta Diallo avait également pris attache avec elle et essayé donc de l’appâter.

Le père des deux filles, Tamba Kamano, a déjà fait examiner Mousso Koro et promet d’œuvrer de manière à éviter à d’autres filles de vivre la même mésaventure. « C’est hier que j’ai emmené ma fille à l’hôpital de Matam. Je dois partir à Ignace Deen demain. Ma lutte désormais s’inscrit dans l’objectif d’éviter la même chose à d’autres filles, c’est effrayant. Donc, je vais aller jusqu’au bout », assure-t-il.

Aminata Camara