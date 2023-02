Siguiri : un chauffard fait des victimes dans un cortège de mariage

Les faits se sont déroulés dans la soirée du jeudi, dans la commune urbaine de Siguiri. Un conducteur en état d’ébriété a perdu le contrôle de son véhicule et percuté trois enfants. Le drame a fait un mort et deux blessés graves.

Ç’aurait dû être un joli mariage, avec de la gaieté et de la joie pour tout le monde. Mais à l’arrivée, c’est une union dont le souvenir sera également associé à un drame. Celui résultant de l’accident d’un conducteur d’une des voitures du cortège a provoqué. Un chauffeur a un eu trop poussé sur la bière. Trois enfants qui n’étaient nullement sur le tracé de la route en font les frais, dont Aboubacar Bah, arraché à l’affection de ses parents.

Abdoulaye Bassiriou Condé, médecin en service à l’hôpital de Siguiri, confirme : « Le jeudi, c’est à 18 heures que nous avons reçu un appel d’un citoyen anonyme nous annonçant cet accident. On s’est précipités sur les lieux. Les premiers témoins nous ont dit que c’est chauffeur ivre qui a laissé la route qui a fait cela. Trois enfants, tous moins de 10 ans ont été grièvement blessés avec des traumatismes crâniens et la perte de conscience. Malheureusement, Aboubacar Bah a reçu un choc dur et a rendu l’âme. Il a été le plus touché avec pour bilan un poly- traumatisme crânien grave », explique le médecin.

Dr. Condé déplore au passage l’irresponsabilité des chauffeurs, une fois devant le volant. « On connait tous l’étroitesse de la route menant à l’aéroport. On ne peut pas être en cortège d’un mariage, partir boire et prendre le volant. C’est totalement irresponsable », condamne-t-il.

Les autorités locales en ont été informées. On promet de sanctionner le chauffeur à la hauteur du crime qu’il a provoqué.

Michel Yaradouno, Kankan pour ledjely.com