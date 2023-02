« Les femmes viennent accoucher sans craintes, même la nuit », M’Balou, sage-femme

Avant la mise en œuvre du forage et du système électrique à énergie solaire, le centre de santé voyait sa patientèle baisser particulièrement au mois de septembre et d’octobre. Les ressources en eau étant plus faibles à cette période de l’année. Par manque d’eau et d’électricité, le centre ne pouvait pas proposer à la population des services de qualité et des conditions sanitaires convenables. De nombreuses femmes préféraient accoucher chez elle. Les accouchements à domicile, sans accès au personnel soignant qualifiés et au matériel de soin, engendraient des complications et favorisaient les risques pour les nouveau-nés et les mamans. » Nous avions beaucoup de difficultés à trouver de l’eau potable dans les environs. Parfois, nous avions un manque de moyens financier pour acheter de l’eau ou nous devions patienter de nombreuses heures au point d’approvisionnement, car il y avait trop de monde. Les femmes préféraient accoucher à leur domicile mais les risques sont plus élevés, les accouchements se faisaient donc rares dans le centre de santé. » précise Moussa Kanté.

Le forage fournis maintenant suffisamment d’eau pour le centre de santé, mais aussi pour la population environnante. » Les gens viennent chercher de l’eau le matin et le soir à la borne fontaine réservée à la communauté. En tant que chef du centre de santé, c’est un véritable soulagement pour moi de voir que nos activités se passent mieux et dans de meilleures conditions pour le bien-être des nouveau-nés, des mamans et des patients. Les normes sanitaires se sont vraiment améliorées. Ces installations ont redonné confiance à la communauté pour revenir se faire soigner au centre de santé et elles ont remotivé notre personnel soignant. »

Avec le soutien de la Banque Mondiale, l’UNICEF a réalisé 81 systèmes d’Adduction d’Eau Potable Solaire (AEPS) dans 81 structures de santé des régions de Kindia et de Kankan améliorant ainsi l’accès à l’eau potable à 48 600 personnes de la communauté grâce à 81 bornes fontaines et 162 robinets.