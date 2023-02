Gaz butane : la Guinée réceptionne son premier navire

C’est certainement un tournant dans la promotion du gaz butane en Guinée et dans l’accessibilité de cette source d’énergie dans les ménages. Et bien sûr, l’avantage que tout cela pourra finalement induire, c’est la lutte contre la déforestation et in fine, la préservation de l’environnement, avec l’abandon progressif du charbon de bois. En effet, ce mardi 21 février, un navire contenant 40 000 tonnes de gaz butane a accosté au port de Conakry, avec pour objectif de décharger 10 % de son contenu dans la capitale guinéenne. Une première dont la symbolique a nécessité la présence sur place du Secrétaire Général du ministère de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures, du directeur général de Geogas, du Directeur général du Fonds d’Appui à la Promotion du Gaz butane en Guinée, entre autres.

« C’est la première opération de ce genre à Conakry », lance, joyeux, le Directeur général de Geogas. Antoine Gudefin s’empresse de lister tous les avantages qui découleront de la dynamique qui naîtra de ce tournant. Cette première opération, à l’en croire « lance le cycle d’une future livraison de Gaz pour développer cette énergie, qui permet de lutter contre la déforestation en substituant le charbon par le gaz domestique, une énergie qui est propre avec une combustion complète et qui permet de lutter contre la pollution intérieure de l’air, les émissions de gaz. En plus, ça facilite la vie des femmes, puisque ça les libère de la tâche de trouver le moyen de l’énergie pour le repas du soir ».

Au compte du ministère de l’Energie, c’est le secrétaire général, Ahmed Sékou Keïta, qui se félicite de la réception du bateau dont l’arrivée, dit-il : « rentre en droite ligne avec la lettre de mission assignée au département notamment dans le secteur du gaz. Il s’agit d’améliorer les conditions de vie des populations, d’augmenter la consommation du gaz butane en Guinée de 4000 à 7000 tonnes. On s’est fixé des objectifs de donner au directeur de Fonds Gaz pour l’importation de ce gaz à Conakry. Ce qui va nous permettre d’une part de réduire le coût du prix de vente de gaz, pour donner accès au maximum de populations mais d’avoir aussi un grand impact sur l’environnement. Aujourd’hui, si vous voyagez à l’intérieur du pays, vous allez vous rendre compte de l’impact sur la destruction de l’environnement ».

Le Directeur général du Fonds d’appui à la promotion des Gaz (FAP-GAZ) est encore plus heureux, dans la mesure où c’est sa structure qui a rendu possible cette importation pour laquelle on se battait depuis des années. Mais en retour, Kaman Sadji Diallo remercie à son tour ceux qui, au plus sommet du pays, ont aidé à relever le défi. « Merci à tous d’être venus pour assister à cette première pour notre pays, qui consiste à importer le gaz butane à partir du port de Conakry. Une option pour laquelle on se battait depuis un certain nombre d’années. Avec le soutien inconditionnel de monsieur le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, du Premier ministre et du ministre de l’Energie Seydouba Soumah. On a pu réussir ce coup de maître. Ceci constitue un tournant dans la stratégie de promotion du gaz butane dans notre pays », indique-t-il.

Le volet approvisionnement étant sécurisé avec les deux sources que sont Conakry et Kamsar, le patron de FAP-GAZ met le cap sur l’usine de production des bouteilles. « Dans les jours à venir, nous allons poser la pose de la première pierre pour la construction d’une usine de fabrication des bouteilles de gaz. Nous allons avoir les bouteilles et les gaz et ceci va faciliter la promotion au sein de nos populations. Et l’un des avantages de l’importation du gaz par le port de Conakry, ça va réduire le coût », promet le Directeur.

Il est à préciser qu’envisageant la mise à disposition du gaz avec une certaine urgence, les autorités ont commencé à décharger la quantité destinée à la Guinée depuis hier soir.

