Coyah : Plan International Guinée lance son projet ‘’Ma santé, Mes droits’’

Ce mercredi 22 février 2023, l’ONG Plan International Guinée a procédé au lancement du projet ’’Promouvoir la santé et des droits sexuels et reproductifs universels des adolescents vulnérables en Afrique de l’ouest ». Projet dont l’objectif est de contribuer à ce que les systèmes de santé public et communautaire des zones couvertes fournissent aux adolescents en général et en particulier aux filles, une éducation sexuelle de qualité ainsi que des informations et des services en matière de SDSR (santé et droit sexuel et reproductif) qui leur soient adaptés et dans un environnement propice et sûr. C’est la préfecture de Coyah qui a servi de cadre à la cérémonie de lancement, en présence d’acteurs venus de différentes structures évoluant dans les domaines similaires.

De dimension sous-régionale, le projet est mis en œuvre par un consortium d’ONG relevant de la Guinée, la Guinée Bissau, le Togo, le Bénin, la Sierra Leone et le Burkina Faso. Financé par l’Union européenne, il a une durée de trois ans. En Guinée, ce sont les régions de N’zérékoré, Faranah et Kindia qui sont ciblées, pour un total de 8 préfectures et 60 communes. « Le projet a trois composantes que sont l’éducation sexuelle complète (ESC) ; les services adaptés aux adolescents (planification familiale, lutte contre les MST) ; et l’apprentissage Sud-Sud où nous allons faire le renforcement des capacités des ONG de mise en œuvre », a détaillé Sory Kamano, le chef du projet en Guinée.

Pour sa part, Ridwane Abdul Rahman, représentant de l’Union européenne à la cérémonie, a expliqué les raisons de l’appui que son institution apporte au projet. « Pour l’Union européenne, la santé et les droits sexuels sont des facteurs clés pour l’égalité entre les sexes et aussi pour la croissance économique et le développement, la protection des enfants et l’élimination des violences basées sur le genre », a-t-il indiqué. Par ailleurs, a-t-il rajouté : « les violations en matière de santé et des droits sexuels sont une forme de violence à l’égard des femmes et des filles et cela entrave la réalisation des programmes en matière d’égalité de genre. »

Pour part, Dr Mamady Kankou Camara, représentant du ministère de la Santé, a dit toute sa reconnaissance à l’endroit Plan international Guinée sa contribution et son appui remarquables à l’atteinte des objectifs assignés au département. « Il est très important d’éduquer et de sensibiliser les adolescents aux droits sexuels et reproductifs pour garantir leur bien-être et leur santé » a-t-il relevé.

Mogna Sagno, participante de son côté, trouve que la mise en œuvre de ce projet est quelque chose de très important pour les adolescents. « La santé sexuelle et reproductive devrait figurer dans nos programmes scolaires. A défaut, je pense qu’avec ce projet, il y’aura une évolution dans ce domaine », prédit-elle.

Mariama Ciré Diallo