Gouvernance : le PM préside le lancement de l’atelier de vulgarisation du PRI

Le Premier ministre, Dr. Bernard Goumou, a présidé ce mercredi 22 février au lancement des travaux de l’atelier national de vulgarisation du Programme de référence Intérimaire (PRI 2022-2025). La cérémonie s’est déroulée dans un complexe hôtelier de la place, en présence des membres du gouvernement et des représentants des institutions et organisations internationales résidant en Guinée. L’initiative est pilotée par le ministère du Plan et de la Coopération internationale.

Dans son intervention de circonstance, Dr Hassane Diallo, Directeur national du Plan, faisant allusion au PRI, a noté que « c’est une première, pendant une transition, dans la sous-région, qu’un pays puisse se doter d’un cadre unique de référence d’intervention de l’État et de ses partenaires au développement ». En effet, poursuit-il, le Programme de référence intérimaire (PRI) est un « document qui recadre l’ensemble des interventions, qui ressort l’ensemble des besoins (projets, programmes, actions) pendant toute la transition et au-delà ».

La ministre du Plan et de la Coopération, pour sa part, a d’abord tenu à assurer que les axes stratégiques du RPI riment avec l’agenda 2063 de l’Union africaine. Evoquant ensuite la pertinence de l’atelier, Rose Pola Pricémou note que la vulgarisation permet entre autres « à nos partenaires d’aide au développement de réitérer leur engagement à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de ce programme. Ce qui est très essentiel pour nous parce que vous savez que le coût global relatif à la mise en œuvre du programme de référence intérimaire s’élève à 108 000 milliards GNF et l’Etat s’engage à payer 60 à 70% de ce montant. Donc, le gap, il faudrait aller le chercher. Ainsi, l’apport de nos partenaires, dans le cadre d’un cadre de coopération avec tous les pays frères et amis, est très indispensable ».

Prenant la parole au nom du Premier ministre, Moussa Cissé, le ministre de l’Economie et des Finances, évoquant le PRI, rappelle qu’à travers celui-ci, les Forces de défense et de sécurité par le biais du CNRD, sont résolues à alléger les souffrances, inverser les tendances et offrir de meilleures perspectives aux jeunes. « Refonder l’État tout en apportant des réponses adéquates aux défis transformationnels et infrastructurels du pays, tels sont les chantiers du PRI (2022-2025) », a conclu le ministre.

Fodé Soumah