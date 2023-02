Me Kouyaté : « Le seul objectif est que Kassory ne soit pas au rendez-vous des échéances électorales »

Le collectif des avocats qui défendent l’ancien premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana et Cie, était de nouveau devant la presse ce mercredi 22 février pour dénoncer notamment la détention prolongée de ses clients. A l’occasion, ils ont martelé à nouveau le caractère politique qui entoure la procédure. L’objectif étant, selon en particulier Me Djibril Kouyaté, d’empêcher l’ancien collaborateur d’Alpha Condé de se joindre aux prochaines consultations électorales.

Selon l’ancien bâtonnier, le dossier de Kassory et Cie est d’un mystère tel qu’il « ressemble à une jarre trouée, parce que quand on met de l’eau dans la jarre, l’eau disparaît. On ne sait pas où va l’eau, mais la jarre n’est jamais remplie ». Dans un langage plus clair, dit-il : « Tout est mis en œuvre pour que notre client ne puisse pas être au rendez-vous des échéances électorales. Je le dis et j’insiste là-dessus »

A l’appui de cette accusation, il rappelle les nombreuses ordonnances de mise en liberté provisoire obtenues par ses clients, mais qui ont été aussitôt par l’appel du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF. Conséquence, Me Kouyaté persiste et signe : « Nous sommes convaincus que le seul objectif visé, c’est cela. Ces procédures sont des manœuvres et le seul objectif visé est de mettre notre client hors-jeu ».

Fodé Soumah