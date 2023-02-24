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MEDIAS AWARDS GUINEE : les nominés de l’acte III

Par LEDJELY.COM
  • CATEGORIE RADIO

Prix du Meilleur Reporter :

  • MAMADOU HADY MINTHE (NOSTALGIE GUINEE)
  • ABDOU LORY SYLLA (N’DIMBA RADIO)
  • MAMADI 1 KABA (SABARI FM)
  • THIERNO ALPHA IBRAHIMA BALDE (FIM FM)
  • MOUSSA CFA CAMARA (DJOMA FM) 

Prix du Meilleur Présentateur Journal Parlé

  • MAIMOUNA SOW (FIM FM)
  • MAFOUDIA BANGOURA (RADIO ESPACE)
  • BABANOU TIMBO CAMARA (SOLEIL FM)
  • OUMOU TOURE (RADIO NATIONALE)
  • MORICRE CAMARA (NOSTALGIE GUINEE)

Prix de la Meilleure Emission Interactive

  • GRINCEMENT DE DENT (FOTTHEN GOLLHEN FM)
  • LE JOURNAL DES AUDITEURS (DJOMA FM)
  • LA GROGNE MATINALE (SOLEIL FM)
  • MINI LIBRE (RADIO ESPACE)
  • AUDITORIUM (FIM FM)
  • LIBRE ANTENNE (HORIZON FM)
  • LE PERROQUET (EVASION FM)
  • SANS DETOUR (SABARI FM) 

Prix du Meilleur Technicien Radio

  • IDRISSA BAH (CIS RADIO)
  • KEMO MANSARE (KALAC RADIO)
  • KALIL AWADA (FIM FM)
  • KANDET OUMAR CAMARA (DJOMA FM)
  • AHMED BEAU KEITA (HADAFO MEDIAS)
  • ABOUBACAR BLACKY SOUMAH (FIM FM)
  • IBRAHIMA SORY KONATE (RTG) 

CATEGORIE AUDIOVISUELLE

Prix du Meilleur Reporter Télé

  • NABYLAYE CAMARA (DJOMA TV)
  • MAMAISSATA TAWELL CAMARA (EVASION TV)
  • MAMADOU KALY SOW (ESPACE TV)
  • KALIL DIAWARA (FASO TV)
  • FATOUMATA KOUROUMA (RTG)

Prix du Meilleur Présentateur du Journal Télévisé

  • ABDALLAH CAMARA (EVASION TV)
  • TIDA DIABATE (FASO TV)
  • FATOUMATA DIANE (DJOMA TV)
  • AISSATOU SANE (ESPACE TV)
  • IBRAHIMA SORY CAMARA (RTG)

Prix du Meilleur Journaliste Sportif

  • AMADOU BELLA BARRY (CIS MEDIAS)
  • MOHAMED ISSIAGHA SOUMAH (GROUPE EVASION)
  • MAMADOU DIOULDE DIALLO (FIM FM)
  • HAMIDOU KIBOLA BANGOURA (AFRICASPORT/ CONSULTANT)
  • ALPHA MADY TOURE (CIS MEDIAS)
  • KABA FODE (RTG)
  • MOHAMED LAMINE TOURE (DJOMA MEDIAS)
  • PAUL FATHIA TOUNKARA (HADAFO MEDIAS) 

Prix Meilleur Journaliste Culturel

  • SITA CAMARA (SITANEWS)
  • PIERRE FATEWA DIAWARA (CIS TV)
  • MOHAMED KOMAH (AFROGUINEE.COM/ NOSTALGIE)
  • ISMAEL NABE (KALAC RADIO)
  • MOHAMED CISSE (DJOMA TV)
  • ALPHA CAMARA « LE SERUM » (GENERATION224.COM)
  • MADY BANGOURA (GUINEENEWS.ORG)
  • ALBE BANGOURA (VERACITECACHEE.COM)

Prix du Meilleur Animateur d’Emissions

  • AMADOU BANFELE DIALLO (Africa Dance/RADIO NATIONALE)
  • BADEMBA BARRY (Le Morning/ ESPACE TV)
  • RAVEL SOVOGUI (Survoltage/ FIM FM)
  • HODJO AUSTIN (Tout y Passe/ EVASION TV)
  • AL SOUARE (Open TV Show/ DJOMA TV)
  • KADIATOU KABA (Belles lettres/ RTG) 

Prix du Meilleur Analyste Politique

  • MOHAMED MARA (LES GRANDES GUEULES/ HADAFO MEDIAS)
  • TALIBE BARRY (MIRADOR/ FIM)
  • LAMINE MOGNOUMA CISSE (ON REFAIT LE MONDE/ DJOMA)
  • ABOUBACAR CONDE (COMPRENDRE L’ACTUALITE/ SABARI)
  • MAMADOU LAMINE BARRY (RIEN A CACHER/ EVASION TV)
  • MAMADOU THERNA KAMISSOKO (CONSULTANT/ RTG)
  • THIERNO AMADOU M’BONET CAMARA (CONSULTANT/ GUINEE114.COM) 

Prix du Meilleur Journaliste en Langue Nationale

  • SEIDOU KEITA (SOUSSOU/ DJOMA)
  • MAMADI MANSARE (Poular/ FIM FM)
  • PEPE OUETA KPOGOMOU (KPELE/ RTG)
  • FODE BAYO ( MANINKA/ SABARI FM)
  • KELEFA CAMARA (Kalac radio)
  • BENJAMIN DIAWARA (Djoma Médias)
  • AISSATA CAMARA (Sabou fm) 

Prix du Meilleur Infographe

  • AMARA DOUALAMOU (CIS MEDIAS)
  • IDRISSA KOUMBASSA (HADAFO MEDIAS)
  • DAOUDA YATTARA (ESPACE TV)
  • JONAS TOPKA SOROPOGUI (FIM FM)
  • AHMED BILLY CAMARA (DJOMA) 

CATEGORIE PRESSE EN LIGNE/ PRESSE ECRITE

Prix du Meilleur Site d’information

  • GUINEENEWS
  • GUINEE7
  • MEDIAGUINEE
  • VISIONGUINEE
  • GUINEEMATIN
  • SITANEWS
  • MOSAIQUEGUINEE
  • LEDJELY
  • GUINEE114
  • AFRICAGUINEE
  • GENERATION224

Prix du Meilleur organe de Presse écrite

  • EMERGENCE MAGAZINE
  • LE LYNX
  • LE DIPLOMATE
  • L’INDEPENDANT
  • LE POPULAIRE
  • LA TRIBUNE
  • HOROYA

 CATEGORIE PRIX SPECIAUX

Prix de la Meilleure Innovation Télé

  • LA FEE DE LA BEAUTE (AVEC ARY SIDIBE/ CIS TV)
  • TOUT Y PASSE (AVEC HODJO AUSTIN/ EVASION TV)
  • L’AUTRE JOURNAL (MOHAMED DAMARO CAMARA/ ESPACE TV)
  • CONAKRY NOUVELLE (AVEC ABOUBACAR SOUMAH/ RTG)
  • OPEN TV SHOW DJOMA (AVEC AL SOUARE/ DJOMA TV)

Prix du Meilleur créateur de Contenus Webs

  • HAKIM 224 (Influenceur)
  • MIMICHE DIABATE (Journaliste/ Influenceuse)
  • ALPHONSE MARA (Journaliste/ Influenceur)
  • DOMANI DORE (Femme politique/ Influenceuse)
  • « MON VILLAGE » (Plateforme sur Facebook)
  • « PAUZ » (plateforme sur facebook)
  • LIEUTENANT BERGER (HUMORISTE/ INFLUENCEUR)
  • KABA DOLLAR WEMBALLOGIE (INFLUENCEUR) 

Prix du Meilleur Reportage Thématique « Evènements du 28 septembre 2009 »

  • MAMADOU SADIO BALDE (ESPACE TV)
  • AMARA BANGOURA (EVASION TV)
  • SEKOUDIATEYA CAMARA (FIM FM)
  • MAMADOU SAIDOU LEBERE BALDE (Radio Esapce)
  • AMINATA WILL SOUMAH (Espace TV)
  • MAKAN SOUMAHORO (Espace Zaly)

Prix du Meilleur Reportage des centres de Formation en journalisme « Lutte contre la corruption, cas CRIEF »

  • L’INSTITUT SUPERIEUR DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION DE KOUNTIA (ISIC)
  • L’UNIVERSITE KOFI ANAN (UKAG)

Prix de l’Intégration Africaine (Cote d’Ivoire)

Meilleur Animateur télé

  • CAROLINE DA SYLVA (C’MIDI (RTI)
  • CHEICK YVANE (LA TELE D’ICI (NCI)
  • WILLY DUMBO (WILLY A MIDI (LIFE TV)
  • KONNIE TOURE ( LIFE WEEKEND/ LIFE TV)
  • BRICE GUIGRE (ON SE DIT LES GBEs (A+IVOIRE) 

CATEGORIE GRAND PRIX

Prix de l’Homme ou de la Femme de Médias de l’Année

  • SANOU KERFALA CISSE (PDG AFRIC’VISION)
  • KALIL OULARE (DG DJOMA MEDIAS)
  • SEKOU JAMAL PENDESSA (SG SPPG/ GANGAN RTV)
  • GNOUMASSE DAFFE (FONDATRICE GNOUMA FM)
  • LAMINE GUIRASSY (PDG HADAFO MEDIAS)
  • ABOUBACAR DIALLO (DG FREQUENCE MEDIAS)
  • IBRAHIMA KONE (DG DU JOURNAL HOROYA)

STATISTIQUES

  • 20 PRIX
  • 5 CATEGORIES
  • 129 NOMINES 
  • 43 MEDIAS
  • 14 RADIOS
  • 7 TELE GUINEENNES
  • 4 TELE ETRANGERES
  • 11 SITES INTERNETS
  • 7 ORGANES DE PRESSE ECRITE

Phase des votes : du 07 au 13 Mars 2023

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