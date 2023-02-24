MEDIAS AWARDS GUINEE : les nominés de l’acte III

- CATEGORIE RADIO
Prix du Meilleur Reporter :
- MAMADOU HADY MINTHE (NOSTALGIE GUINEE)
- ABDOU LORY SYLLA (N’DIMBA RADIO)
- MAMADI 1 KABA (SABARI FM)
- THIERNO ALPHA IBRAHIMA BALDE (FIM FM)
- MOUSSA CFA CAMARA (DJOMA FM)
Prix du Meilleur Présentateur Journal Parlé
- MAIMOUNA SOW (FIM FM)
- MAFOUDIA BANGOURA (RADIO ESPACE)
- BABANOU TIMBO CAMARA (SOLEIL FM)
- OUMOU TOURE (RADIO NATIONALE)
- MORICRE CAMARA (NOSTALGIE GUINEE)
Prix de la Meilleure Emission Interactive
- GRINCEMENT DE DENT (FOTTHEN GOLLHEN FM)
- LE JOURNAL DES AUDITEURS (DJOMA FM)
- LA GROGNE MATINALE (SOLEIL FM)
- MINI LIBRE (RADIO ESPACE)
- AUDITORIUM (FIM FM)
- LIBRE ANTENNE (HORIZON FM)
- LE PERROQUET (EVASION FM)
- SANS DETOUR (SABARI FM)
Prix du Meilleur Technicien Radio
- IDRISSA BAH (CIS RADIO)
- KEMO MANSARE (KALAC RADIO)
- KALIL AWADA (FIM FM)
- KANDET OUMAR CAMARA (DJOMA FM)
- AHMED BEAU KEITA (HADAFO MEDIAS)
- ABOUBACAR BLACKY SOUMAH (FIM FM)
- IBRAHIMA SORY KONATE (RTG)
CATEGORIE AUDIOVISUELLE
Prix du Meilleur Reporter Télé
- NABYLAYE CAMARA (DJOMA TV)
- MAMAISSATA TAWELL CAMARA (EVASION TV)
- MAMADOU KALY SOW (ESPACE TV)
- KALIL DIAWARA (FASO TV)
- FATOUMATA KOUROUMA (RTG)
Prix du Meilleur Présentateur du Journal Télévisé
- ABDALLAH CAMARA (EVASION TV)
- TIDA DIABATE (FASO TV)
- FATOUMATA DIANE (DJOMA TV)
- AISSATOU SANE (ESPACE TV)
- IBRAHIMA SORY CAMARA (RTG)
Prix du Meilleur Journaliste Sportif
- AMADOU BELLA BARRY (CIS MEDIAS)
- MOHAMED ISSIAGHA SOUMAH (GROUPE EVASION)
- MAMADOU DIOULDE DIALLO (FIM FM)
- HAMIDOU KIBOLA BANGOURA (AFRICASPORT/ CONSULTANT)
- ALPHA MADY TOURE (CIS MEDIAS)
- KABA FODE (RTG)
- MOHAMED LAMINE TOURE (DJOMA MEDIAS)
- PAUL FATHIA TOUNKARA (HADAFO MEDIAS)
Prix Meilleur Journaliste Culturel
- SITA CAMARA (SITANEWS)
- PIERRE FATEWA DIAWARA (CIS TV)
- MOHAMED KOMAH (AFROGUINEE.COM/ NOSTALGIE)
- ISMAEL NABE (KALAC RADIO)
- MOHAMED CISSE (DJOMA TV)
- ALPHA CAMARA « LE SERUM » (GENERATION224.COM)
- MADY BANGOURA (GUINEENEWS.ORG)
- ALBE BANGOURA (VERACITECACHEE.COM)
Prix du Meilleur Animateur d’Emissions
- AMADOU BANFELE DIALLO (Africa Dance/RADIO NATIONALE)
- BADEMBA BARRY (Le Morning/ ESPACE TV)
- RAVEL SOVOGUI (Survoltage/ FIM FM)
- HODJO AUSTIN (Tout y Passe/ EVASION TV)
- AL SOUARE (Open TV Show/ DJOMA TV)
- KADIATOU KABA (Belles lettres/ RTG)
Prix du Meilleur Analyste Politique
- MOHAMED MARA (LES GRANDES GUEULES/ HADAFO MEDIAS)
- TALIBE BARRY (MIRADOR/ FIM)
- LAMINE MOGNOUMA CISSE (ON REFAIT LE MONDE/ DJOMA)
- ABOUBACAR CONDE (COMPRENDRE L’ACTUALITE/ SABARI)
- MAMADOU LAMINE BARRY (RIEN A CACHER/ EVASION TV)
- MAMADOU THERNA KAMISSOKO (CONSULTANT/ RTG)
- THIERNO AMADOU M’BONET CAMARA (CONSULTANT/ GUINEE114.COM)
Prix du Meilleur Journaliste en Langue Nationale
- SEIDOU KEITA (SOUSSOU/ DJOMA)
- MAMADI MANSARE (Poular/ FIM FM)
- PEPE OUETA KPOGOMOU (KPELE/ RTG)
- FODE BAYO ( MANINKA/ SABARI FM)
- KELEFA CAMARA (Kalac radio)
- BENJAMIN DIAWARA (Djoma Médias)
- AISSATA CAMARA (Sabou fm)
Prix du Meilleur Infographe
- AMARA DOUALAMOU (CIS MEDIAS)
- IDRISSA KOUMBASSA (HADAFO MEDIAS)
- DAOUDA YATTARA (ESPACE TV)
- JONAS TOPKA SOROPOGUI (FIM FM)
- AHMED BILLY CAMARA (DJOMA)
CATEGORIE PRESSE EN LIGNE/ PRESSE ECRITE
Prix du Meilleur Site d’information
- GUINEENEWS
- GUINEE7
- MEDIAGUINEE
- VISIONGUINEE
- GUINEEMATIN
- SITANEWS
- MOSAIQUEGUINEE
- LEDJELY
- GUINEE114
- AFRICAGUINEE
- GENERATION224
Prix du Meilleur organe de Presse écrite
- EMERGENCE MAGAZINE
- LE LYNX
- LE DIPLOMATE
- L’INDEPENDANT
- LE POPULAIRE
- LA TRIBUNE
- HOROYA
CATEGORIE PRIX SPECIAUX
Prix de la Meilleure Innovation Télé
- LA FEE DE LA BEAUTE (AVEC ARY SIDIBE/ CIS TV)
- TOUT Y PASSE (AVEC HODJO AUSTIN/ EVASION TV)
- L’AUTRE JOURNAL (MOHAMED DAMARO CAMARA/ ESPACE TV)
- CONAKRY NOUVELLE (AVEC ABOUBACAR SOUMAH/ RTG)
- OPEN TV SHOW DJOMA (AVEC AL SOUARE/ DJOMA TV)
Prix du Meilleur créateur de Contenus Webs
- HAKIM 224 (Influenceur)
- MIMICHE DIABATE (Journaliste/ Influenceuse)
- ALPHONSE MARA (Journaliste/ Influenceur)
- DOMANI DORE (Femme politique/ Influenceuse)
- « MON VILLAGE » (Plateforme sur Facebook)
- « PAUZ » (plateforme sur facebook)
- LIEUTENANT BERGER (HUMORISTE/ INFLUENCEUR)
- KABA DOLLAR WEMBALLOGIE (INFLUENCEUR)
Prix du Meilleur Reportage Thématique « Evènements du 28 septembre 2009 »
- MAMADOU SADIO BALDE (ESPACE TV)
- AMARA BANGOURA (EVASION TV)
- SEKOUDIATEYA CAMARA (FIM FM)
- MAMADOU SAIDOU LEBERE BALDE (Radio Esapce)
- AMINATA WILL SOUMAH (Espace TV)
- MAKAN SOUMAHORO (Espace Zaly)
Prix du Meilleur Reportage des centres de Formation en journalisme « Lutte contre la corruption, cas CRIEF »
- L’INSTITUT SUPERIEUR DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION DE KOUNTIA (ISIC)
- L’UNIVERSITE KOFI ANAN (UKAG)
Prix de l’Intégration Africaine (Cote d’Ivoire)
Meilleur Animateur télé
- CAROLINE DA SYLVA (C’MIDI (RTI)
- CHEICK YVANE (LA TELE D’ICI (NCI)
- WILLY DUMBO (WILLY A MIDI (LIFE TV)
- KONNIE TOURE ( LIFE WEEKEND/ LIFE TV)
- BRICE GUIGRE (ON SE DIT LES GBEs (A+IVOIRE)
CATEGORIE GRAND PRIX
Prix de l’Homme ou de la Femme de Médias de l’Année
- SANOU KERFALA CISSE (PDG AFRIC’VISION)
- KALIL OULARE (DG DJOMA MEDIAS)
- SEKOU JAMAL PENDESSA (SG SPPG/ GANGAN RTV)
- GNOUMASSE DAFFE (FONDATRICE GNOUMA FM)
- LAMINE GUIRASSY (PDG HADAFO MEDIAS)
- ABOUBACAR DIALLO (DG FREQUENCE MEDIAS)
- IBRAHIMA KONE (DG DU JOURNAL HOROYA)
STATISTIQUES
- 20 PRIX
- 5 CATEGORIES
- 129 NOMINES
- 43 MEDIAS
- 14 RADIOS
- 7 TELE GUINEENNES
- 4 TELE ETRANGERES
- 11 SITES INTERNETS
- 7 ORGANES DE PRESSE ECRITE
Phase des votes : du 07 au 13 Mars 2023