Labé : l’UNICEF réaffirme son partenariat avec la radio rurale

C’est par la voix de la cheffe du bureau de zone de la Moyenne Guinée, que le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) a marqué sa disponibilité à poursuivre son accompagnement à la radio rurale de Guinée, pour permettre à cette dernière d’accomplir ses missions de consolidation de la paix et de promotion des droits de l’enfant et de la femme. C’était à l’occasion de la célébration, le samedi dernier, de la journée mondiale de la radio. Ce, d’autant qu’aux yeux de Madina Atchié, le rôle que les médias jouent dans le cadre de la défense des droits de l’enfant dans la région administrative de Labé, est immense.

D’ailleurs, pour réussir son pari, l’agence onusienne a mis en place un plan média transformatif. « Les radios rurales et communautaires ayant l’avantage d’être implantées dans toute la région notamment dans les 5 préfectures, elles ont aidé à atteindre les enfants, les femmes et toutes les populations à travers des émissions en langues nationales et à fournir des formats des programmes adaptés à des besoins dans le domaine de la nutrition, de la vaccination, de l’éducation, de la protection y compris dans la gestion de la pandémie COVID 19 », a expliqué la cheffe du bureau zone UNICEF de la Moyenne Guinée.

Par ailleurs, Madina Atchié a rappelé que les résultats de l’enquête réalisée en Guinée dans le cadre des campagnes de la vaccination sont à l’actif des radios, qui selon elle, constituent la principale source d’information des parents sur la vaccination et plus globalement sur les questions de bien-être de l’enfant et de la femme. En conséquence, indique-t-elle, l’UNICEF va poursuivre son travail avec les radios rurales en faveur de la promotion des droits des enfants à travers les médias.

A rappeler que la journée mondiale de la radio a été célébrée cette année en différé, sous le thème ‘’Radio et Paix’’. C’est une première que Labé abrite la célébration.

Boubacar Timbo Diallo