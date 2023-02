L’évolution du contexte de développement en Guinée pourrait mettre en péril les objectifs de croissance, de réconciliation et de cohésion sociale impactant les enfants qui représentent plus de la moitié de la population du pays.

Points forts

L’analyse des risques et de l’impact des aléas sur les enfants1 démontrent que l’évolution du contexte de développement en Guinée, notamment au cours de la décennie passée pourraient mettre en péril les objectifs de croissance et de réconciliation et cohésion sociale fixés au niveau national.

Télécharger le rapport intégral en cliquant sur le lien : Analyse des risques et de l’impact des aléas sur les enfants (CRIA)

Les enfants, filles et garçons, qui représentent un peu plus de la moitié de la population du pays, sont touchés de manière disproportionnée par ces changements à « haut risque » dans tous les aspects de leur vie, avec des effets multiplicateurs en fonction de leurs vulnérabilités individuelles et spécifiques, de leur situation socio-économique, de leur catégorie d’âge, de leur sexe et de leur situation géographique.

Bien que les communautés aient tenté de s’adapter localement, de renforcer leur résilience et de maintenir la cohésion sociale, ce contexte – combiné à des changements rapides tels que la structure démographique du pays (qui pourrait exacerber l’impact des risques actuels) – ne laisse que peu de place à une adaptation autonome, réduisant même la capacité d’adaptation des plus démunis.

Des réformes et des mesures ambitieuses, fondées sur les droits humains, et tenant compte des enfants et de leur famille, sont nécessaires pour pallier les vulnérabilités existantes, d’une manière qui lie la réponse aux urgences au redressement et au développement, en mettant l’accent sur la réduction des risques de catastrophe, l’action climatique et la restauration de l’environnement.