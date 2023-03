Charles Wright aux Etats-Unis, Ousmane Gaoual en Europe : Le Monde ouvre les bras à la Guinée

Au moment où certains s’enferrent sur de supposées interdictions de voyage visant le CNRD et les membres du Gouvernement, le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Charles Wright, est depuis le 19 février dernier en mission d’Etat aux États-Unis et celui des Télécommunications est à Barcelone, en Espagne.

En effet, dans la matinée de ce lundi 27 février 2023, Charles Wright et la délégation qui l’accompagne ont été reçus par la sous-secrétaire générale pour l’Afrique du département des Affaires Politiques et de Consolidation de la Paix, Madame Martha Pobee.

Les Etats-Unis restent un partenaire privilégié de qui, la Guinée attend une implication forte dans les domaines de la coopération économique, du soutien au processus de transition enclenché depuis le 5 septembre 2021 et à l’assistance aux victimes des événements du 28 septembre 2009.

Alors, pour une mission fructueuse par étape, c’en est déjà une. Puisque le Garde des Sceaux et ministre de la Justice a obtenu des Américains non seulement l’appui ferme au processus de transition durant les 24 mois, mais également une assistance financière aux victimes des violences du stade de Conakry sans oublier l’élargissement des domaines de la coopération économique.

Pour ce qui est de l’organisation proprement dite des futures élections, le pays de l’Oncle Sam est disposé à apporter un soutien adéquat.

La mission du ministre Wright se poursuit avec des rencontres se rapportant à la conférence intergouvernementale chargée d’élaborer un instrument international juridiquement contraignant en lien à la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ; au Comité Spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de l’organisation.

Quant au ministre des Télécommunications et de l’Économie numérique, Ousmane Gaoual Diallo, il est l’invité de marque du World Mobile Congress de Barcelone. Une conférence de haut niveau axée sur la thématique suivante : ‘’Soutenir les investissements pour le marché unique du numérique en Afrique. »

Pendant qu’au niveau de certaines institutions sous-régionales on sanctionne, l’on pousse de cris de goret que l’on écorche vif, la Guinée n’est nullement impressionnée et engrange des résultats significatifs avec tous ses partenaires bi et multilatéraux. La dynamique est en cours.

DCI-PRG