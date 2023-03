Kérouané : le projet ‘’Village faim zéro’’ plébiscité à Farabana

Mis en œuvre par l’ONG ‘’Acteurs unis pour le développement des initiatives communautaires » (AUDICO), grâce à un appui technique et financier du Programme alimentaire mondial (PAM), le projet ‘’Village Faim Zéro’’ génére des résultats probants dans le district de Farabana, relevant de la commune rurale de Komodou, préfecture de Kerouane. C’est en tout cas ce qui découle des témoignages de quelques bénéficiaires du projet recueillis sur place le correspondant du Djely dans la région.

En seulement de six mois d’activités pour cette première phase, le projet inspire de grands espoirs aux populations de Farabana. Optimisme résultant des rendements que les agriculteurs attendent des travaux de cette année. En effet, avec les nouvelles techniques culturales et les semences modernes utilisées cette année, c’est avec le sourire qu’ils envisagent le futur. Mais il faut dire que les objectifs assignés au projet sont très ambitieux. D’ailleurs, Célestin Ouo Ouo Dramou, directeur exécutif de l’ONG AUDICO décline ici ces objectifs. « Au cours de la réalisation de ce projet, nous sommes parvenus à faire l’aménagement de deux hectares de périmètres maraîchers, cinq hectares de périmètres agricoles. Nous avons également fait des renforcements de capacités sur les techniques agricoles et la gouvernance agricole interne. A cela s’ajoute, la dotation des bénéficiaires en équipements et outillages agricoles », égrène le Directeur exécutif du projet.

Le projet cible un total de sept villages du pays. Le responsable de l’ONG est reconnaissant au partenaire d’avoir confié à sa structure la mise en œuvre du projet dans deux villages de la Haute Guinée. « La réalisation de la riziculture durant ce projet avec une nouvelle variété de riz venue de la Corée fût un grand succès pour les bénéficiaires et pour notre organisation », admet-il.

A Farabana, c’est Faya Timothée Millimouno qui a coordonné toutes les activités du projet. Il est si émerveillé par les résultats qu’il les assimile à des exploits. « C’était une phase d’essai de six mois avec 71 bénéficiaires dont 22 femmes. A ce que le directeur exécutif a dit, j’ajoute le désenclavement de la piste rurale de 1 km du champ agricole vers le village pour faciliter l’acheminement des produits. Avec nos activités de communication pour le changement de comportement, les gens ont désormais l’esprit de développement. Au terme de la récolte, on n’a eu 20 tonnes. Certaines quantités serviront de semences et une partie sera achetée par PAM lui-même pour alimenter la cantine scolaire du village. Cela pour encourager la scolarisation dans ce village », indique le coordonnateur.

Du côté des villageois bénéficiaires, on établit également un bilan positif de cette première phase. Lancei Keita que nous avions croisé dans le district de Komodou nous fait part de sa joie. « Avant l’arrivée du projet, nous ne connaissions pas comme faire l’agriculture pour avoir un grand rendement. Mais aujourd’hui, Dieu merci, on s’en sort grâce aux techniques. On a vu l’impact du projet sur notre village. Il y a beaucoup de semences dans les magasins grâce à cet appui de AUDICO et de son partenaire PAM », reconnaît il. En conséquence, il plaide pour la continuité de l’expérience. « Nous voulons aujourd’hui que ce projet continue. Nos villages voisins ne font que parler de nos récoltes. Notre école est aujourd’hui remplie parce qu’aucun élève n’a faim de ce côté », conclut Lancéï Keïta.

Michel Yaradouno de retour de Farabana pour ledjely.com