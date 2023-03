8 MARS 2023 : Cellou Dalein Diallo s’adresse aux femmes de Guinée

Femmes de Guinée,

C’est avec enthousiasme que je m’adresse à vous à quelques jours de la Journée Internationale des Femmes qui sera célébrée cette année sous le thème de : « Pour un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l’égalité des sexes ».

Il m’est agréable de saisir cette formidable occasion pour vous réitérer mon engagement à promouvoir l’inclusion numérique comme un moyen efficace de garantir l’émancipation de la femme, l’égalité des chances et le progrès économique et social de nos sociétés.

Le rapport Gros plan sur l’égalité des sexes 2022 d’ONU Femmes nous indique que l’exclusion des femmes du monde numérique a réduit de 1 000 milliards de dollars le produit intérieur brut des pays à revenu faible et intermédiaire au cours de la dernière décennie, une perte qui atteindra 1 500 milliards de dollars d’ici 2025 si rien n’est fait.

Soucieuse de résorber la fracture numérique et de lever les barrières structurelles qui privent les femmes guinéennes de l’outil numérique, l’UFDG mettra un point d’honneur à mettre en œuvre des politiques et des stratégies spécifiques pour faciliter la maîtrise et l’utilisation par la femme guinéenne des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

La lutte contre l’illectronisme passera par un meilleur accès à la connectivité, une maîtrise des équipements et des modalités de leur utilisation, le tout grâce à un accompagnement et une sensibilisation des utilisatrices sur les énormes avantages des outils digitaux aussi bien pour leur vie familiale et professionnelle que pour leurs activités économiques, sociales et culturelles.

En prélude à la concrétisation de cette vision, j’ai le plaisir de vous annoncer le lancement, du 2 au 7 mars, de la semaine de la femme digitale qui verra la diffusion sur mes pages FB et Twitter, du portrait d’une femme en mettant en évidence l’impact positif du digital sur l’amélioration de ses conditions de vie.

Parallèlement à cette initiative, se tiendront, au siège du Parti, des ateliers de formation sur le digital animés par des experts de qualité à l’attention d’une cinquantaine de femmes.

Cette semaine, que j’espère riche et fructueuse pour les participantes, se verra clôturer par le lancement du prix Cellou Dalein Diallo pour l’inclusion numérique des femmes qui récompensera une start-up guinéenne choisie en fonction de sa contribution à la promotion du numérique en Guinée.

Tous ensemble, contribuons à faire du numérique un levier d’insertion professionnelle et de développement personnel pour toutes et tous !