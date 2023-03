Guinée : les travailleurs de la société Diamond Cement en grève

Les travailleurs de la société Diamond Cement, sise à ont déclenché ce jeudi 2 mars, une grève générale illimitée. Les 139 travailleurs réclament de la Direction, l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Précisément, ils exigent l’ouverture des négociations autour de leur plateforme revendicative.

‘’Huit ans sans embauche, trop c’est trop ! Nous voulons le respect du code de travail ! Mauvaise qualité des EPI ! Pas de prise en charge médicale ! Aidez-nous !’’. Tels sont les slogans que les grévistes entonnaient et qu’ils avaient écrit sur les pancartes qu’ils brandissaient à bout de bras.

Dans une déclaration lue devant les médias, Sékouba Kouyaté, porte-parole de la délégation syndicale dénonce le refus des responsables de l’unité industrielle d’ouvrir un couloir de négociation. « Dès notre élection le 22 juillet 2022, nous nous sommes mis à la recherche d’un cadre de dialogue avec nos collaborateurs (employeurs ndlr), mais en vain. Cette position stérile de la direction ne nous a pas laissé le choix que de faire recours à un préavis de grève qui a été suivi d’un avis de grève conformément aux dispositions légales de la République de Guinée qui, d’ailleurs a expiré ce mercredi 1er mars 2023 à minuit. Par conséquent, après toutes ces rencontres avec les membres de la direction à l’enceinte de l’usine, puis d’autres pourparlers à l’Inspection générale du travail sans succès, nous avons décidé d’aller en grève à partir de ce jeudi, 2 mars 2023 », déclare-t-il

Avec un salaire de 1 100 000 GNF pour ceux qui sont détenteurs du Contrat à durée indéterminée (CDI), les travailleurs ne disposent pas non plus prise en charge sanitaire et ne peuvent pas avoir de prêt bancaire. « Nous déplorons le sort des travailleurs évoluant dans cette entreprise depuis la construction jusqu’à maintenant, plus particulièrement dans ces sociétés intérimaires qui ne sont plus en conformité avec l’article 135.7 du code du travail. Huit ans dans la sous-traitance, trop c’est trop. Figurez-vous que nous buvons une eau de forage sans un seul filtre, on n’a pas de cantine, on n’a pas d’assurance santé, on n’a même pas un département de santé et sécurité au travail. Nous sommes pourtant des êtres humains, des Guinéens, des enfants, des maris et des pères d’autrui. Sachez que ce n’est pas la première fois que nous allons en grève ici, la 3ème en l’espace de 7 ans. Tant qu’on ne trouve pas des solutions afin d’offrir un climat plus favorable qui suscite un épanouissement humain durable pour ces travailleurs, les problèmes surgiront encore et encore« , rajoute Sékouba Kouyaté

« Quand nous tombons malade ici, on n’a droit qu’à deux comprimés de paracétamol. En plus, on ne mange rien à l’usine ici, si tu n’achètes pas, tu ne mangeras pas. Nous avions tout fait pour changer cette situation, mais impossible. Ce n’est pas la première fois que l’on déclenche la grève. Mais cette fois-ci, si nos revendications ne sont pas prises en compte, on ne s’arrêtera pas. Dans cette affaire, quand tu approches les Indiens, ils te disent que le problème se situe au niveau de nos frères guinéens, et quand tu vas voir les chefs noirs, ils te disent que ce n’est pas eux que c’est la faute aux indiens. Nous on ne sait plus à quel saint se vouer. Ici, nous vivons quotidiennement dans la poussière sans protection. On vient de perdre un ami du nom de Fodé Soumah, c’est la poussière qui l’a tué. Moi-même, je viens de me remettre il n’y a pas longtemps », indique pour sa part, Karamo Fofana, lui aussi gréviste.

Bien qu’ils étaient là pendant que la manifestation se déroulait, les responsables de l’usine ont cependant catégoriquement refusé de se prêter à nos questions.

Fodé Soumah