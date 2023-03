Présidentielle nigériane : tout est bien qui finit bien

Que ce fut angoissant ! Avec le retard accusé dans le décompte des voix et les défaillances relevées dans le transfert électronique des données, on commençait à redouter le pire. D’autant que les déclarations de certains candidats sur fond d’accusations de fraude, n’étaient pas particulièrement de nature à détendre le climat lourd qui a prévalu au Nigéria entre l’élection du samedi dernier et la publication intégrale des résultats, dans la nuit du mardi à mercredi. Mais comme par enchantement, la tension est subitement retombée. On ne peut pas dire que tous les risques sont écartés, mais en réalité même de la part de ceux qui jouaient aux oiseaux de mauvais augure, la retenue est de retour. A priori, la victoire de Bola Tinubu, du parti au pouvoir, devrait être confirmée, sans que le ciel ne tombe sur le Nigéria. Et pour le pays, ce sera alors une nouvelle épreuve de surmontée et dont il sortira fortifié. A l’inverse, pour le nouveau président, les célébrations devraient être raisonnables et mesurées. Tant les défis qui attendent sont immenses.

L’essentiel préservé

Pour Bola Ahmed Tinubu, le soulagement doit être très grand. A 70 ans, l’élection dont il vient d’être vainqueur, a été très éprouvant. Il vrai que son fameux slogan ‘’c’est mon tour’’ ne laissait place à aucun doute quant à sa victoire. Mais dans les faits, la compétition a été très disputée. Certains avaient même prédit un second tour inédit. Mais on peut dire qu’il y a eu plus de peur que de mal pour le candidat de l’APC. Avec ses près de 9 millions de voix, contre environ 7 millions à Atiku Abubakar qui est arrivé second, Bola Tinubu peut se féliciter d’une victoire qui n’est pas étriquée. Au passage, c’est le pays tout entier qui doit se réjouir de ce dénouement finalement heureux. L’anxiété et les appréhensions étaient telles que certains avaient envisagé les pires scénarii. Mais la force des institutions du pays et le refus des populations de céder à la manipulation et aux surenchères auront préservé l’essentiel. Que certains aient des récriminations et des griefs contre l’organisation du scrutin, ce serait tout à fait légitime. Au-delà, ce serait même compréhensible, au regard de tous les dysfonctionnements relevés par nombre d’observateurs. Mais que tous ceux qui ont des recours se dirigent vers les institutions judiciaires dont la vocation est de se saisir de ce genre de réclamation.

Que de défis !

Mais à priori, il y a très peu de chance que les résultats rendus publics par l’institution électorale (INEC) soient remis en cause. Parce qu’il n’est pas sûr que les griefs allégués soient de nature à remettre en question l’ordre d’arrivée publié par l’organe électoral. Le candidat déclaré vainqueur devrait donc se mettre en devoir d’occuper son fauteuil et se préparer à exercer la fonction. Parce qu’en quatre ans, les tâches qui l’attendent ne lui laisseront aucun répit. Il hérite en effet d’un pays dont l’économie a une santé fragile. Et ce n’est pas parce qu’il a jusqu’ici réussi à concilier sa carrière politique et ses affaires que la tâche lui sera forcément aisée. Il lui faudra également faire face à l’insécurité et aux violences récurrentes. Et que dire de la corruption, cette gangrène contre laquelle son prédécesseur Muhammadu Buhari avait promis de se battre, en vain ? On espère qu’il saura davantage y faire face. Des millions de Nigérians attendent aussi que la gouvernance Tunubu les sorte de l’extrême pauvreté, de la précarité et du dénuement.

Bref, le président élu n’a pas le temps de savourer la victoire. Mais il ne devrait se plaindre. Après tout, son élection ne se justifie que par l’impératif qu’il a de s’attaquer et de relever tous ces défis.

Boubacar Sanso Barry