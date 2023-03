Racisme en Tunisie : le premier convoi de ressortissants guinéens arrive à Conakry

Le cri de détresse que des ressortissants guinéens avaient lancé ces derniers depuis la Tunisie a finalement été entendu par les autorités guinéennes. Ainsi, le premier convoi avec 49 des 131 ressortissants jusqu’ici identifiés, est arrivé ce mercredi soir dans la capitale guinéenne. Pour les accueillir à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry, le président de la Transition a lui-même effectué le déplacement. A ses côtés, il y avait également le premier ministre, Dr. Bernard Goumou, et quelques membres du gouvernement.

Selon les images fournies par la présidence de la République, les retrouvailles étaient par endroit empreintes d’émotion. En témoignent, les chaudes accolades que le colonel Mamadi Doumbouya avec quelques ressortissants, heureux d’avoir pu réchapper à la traque auxquels les migrants sub-sahariens font l’objet désormais en Tunisie. Ou encore l’image de ce bébé que le président de la Transition a tenu dans ses bras.

Selon le ministre des Affaires étrangères qui a piloté la mission, le pont aérien ainsi établi va se poursuivre, de même que l’identification des ressortissants guinéens en Tunisie. « Le parcours a été poignant, nous sommes allés, nous avons rencontré nos compatriotes qui étaient en détresse et qui avaient presque perdu espoir. Depuis que nous sommes arrivés hier, nous avons passé presque la nuit avec eux. Je dois vous dire que c’est avec le cœur serré que nous les avons rencontrés parce que les conditions étaient dures. (…) Le pont aérien va continuer, parce qu’il y en a qui sont à Sfax et dans d’autres villes. Au fur et à mesure qu’ils vont venir, ils seront rapatriés », a expliqué le chef de la diplomatie guinéenne. Dr. Morissanda Kouyaté qui, se prononçant sur la suite qui attend les Guinéens ainsi de retour au pays, a poursuivi : « On va les loger à l’hôtel et à partir de demain, au fur et à mesure qu’ils vont retourner leurs familles, ils pourront aller. Ceux qui sont venus et ceux qui sont restés là-bas, chacun a reçu une enveloppe symbolique, mais on continue à les couvrir. Ceux qui tombent aussi dans le cadre de l’OIM, nous allons voir ça aussi avec l’OIM ».

Mamaissata N’Gome Sacko, mère de trois enfants, est de ceux qui ont consenti à ce retour volontaire. Interrogée à sa descente d’avion, elle a exprimé son soulagement de rentrer enfin à la maison. « Avec mes enfants, on a été agressés à plusieurs reprises et on a changé de logement. Là où on est partis encore, on vivait dans la peur. Il n’y avait que des Arabes là-bas. Parfois, ils frappaient à notre porte juste pour nous faire peur. Même quand on sortait quelques rares fois pour chercher à manger, on refusait de nous vendre la nourriture et on nous cognait avec des cailloux, en nous disant de quitter chez eux », ainsi relate-t-elle le calvaire qu’elle a enduré. Et c’est pourquoi l’opportunité s’est présentée de rentrer, elle n’a pas réfléchi deux fois. « Dès que j’ai vu le message sur internet, j’étais pressée de rentrer chez moi. C’est ainsi que j’ai contacté le consulat. Je voulais vraiment rentrer après deux jours sans manger et les trois enfants à ma charge », reconnait-elle.

Il faut préciser que les attaques contre les migrants de l’Afrique se sont particulièrement intensifiées en Tunisie, depuis les propos controversés tenus par le président Caïd Saïed, le 21 février 2023.

Fodé Soumah