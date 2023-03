Dr. Mamadou Péthé Diallo, un haut cadre pétri d’expériences dont la carrière et les actes de refondation font des jaloux…

A la lumière de l’insensée cabale médiatique constatée ces derniers temps contre le ministre de la santé, Dr. Mamadou Péthé Diallo, tout porte à croire que les promoteurs du clanisme, de l’incompétence, de la médiocrité, bref de la mal gouvernance continuent de survivre et de vouloir polluer à tout prix l’atmosphère de la refondation. Et ce, malgré les efforts du CNRD visant la rupture avec les pratiques malsaines nuisibles aux actions de développement.

C’est le triste constat après les allégations mensongères portant sur des prétendues relations difficiles qu’entretiendrait Dr. Mamadou Péthé Diallo avec certains membres de son cabinet.

Loin de s’en prendre aux auteurs de ce discrédit monté de toutes pièces, qui ne rend d’ailleurs service ni aux commanditaires, ni aux promoteurs, il semble important de rappeler aux uns et aux autres que l’éthique et la déontologie du métier de journaliste imposent non seulement le respect du droit des mis en cause, mais aussi la sagesse de recouper au moins deux fois les informations avant publication. Ce, au nom de l’exigence, de la logique selon laquelle, une information crédible est une information qui ne foule pas au pied le droit d’équilibre. Ce que semble ignorer ces mercenaires de la plume qui ont fait de la délation et de la calomnie leur fonds de commerce.

Partant des manquements constatés tout au long de cette campagne et des accusations gratuites apparues dans le papier publié, on est en droit de dire sans risque de se tromper, que l’humilité, la courtoisie, le respect, la sagesse bref le leadership avec lequel Dr. Mamadou Péthé Diallo, ce haut fonctionnaire international du système des nations Unies gère son département fait des jaloux et dérange les ennemis de la transition. Ces derniers qui, après avoir cherché en vain des reproches et manquements dans le management de Dr Pèthè Diallo, ont décidé d’user de considérations incongrues pour encourager la médiocrité et l’insubordination.

Et si cette campagne de dénigrement vouée à l’échec avait été conçue au lendemain de la visite surprise du Colonel Mamadi Doumbouya en tout début d’année à son brillant ministre de la Santé ? Peut-être que cette marque d’appréciation et les vœux de nouvel an du Premier magistrat du pays adressé au champion du secteur sanitaire continuent de hanter le sommeil des médiocres qui ne tirent leur épingle du jeu que dans une atmosphère d’intrigues. Il y a fort à parier qu’ils ont fait chou blanc.

En misant sur Dr. Mamadou Péthé Diallo au poste de Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, pour participer à la refondation de la Guinée à ses côtés, le Chef de l’État, Col. Mamadi Doumbouya a porté son choix sur un homme de valeurs dont la dimension en termes d’expériences et de gestion est reconnue en dehors de nos frontières, dans des administrations où seuls le mérite et les résultats ont droit de citer. Certes ses qualités d’homme accompli et de cadre établi troublent le sommeil de nombreux sorciers qui fomentent des coups bas pour nuire à la réputation de ce grand monsieur dont le pragmatisme se passe de commentaire.

En l’espace d’une année de gestion du stratégique département du secteur de la santé, Dr. Mamadou Péthé Diallo a rapidement imprimé sa marque de cadre de haut niveau engagé à accompagner le Colonel Mamadi Doumbouya dans sa ferme volonté de refondation du pays dans le domaine sanitaire.

Et là-dessus, Dr Mamadou Péthé, du haut de ses 40 ans d’expérience de fonctionnaire international aux Nations Unies n’est pas passé par quatre chemins pour matérialiser sa détermination à servir loyalement son pays en s’inscrivant dans la logique du Col. Président à travers plusieurs actes de haute portée en faveur des populations guinéennes. Citons en quelques-uns :

Acte 1. Dr Mamadou Diallo, contre toute attente, et malgré des bâtons dans les roues, réussira à ouvrir l’hôpital national Donka avec l’appui du Président de la transition et des partenaires, le 17 août 2022. Ce, après 7 ans d’attente.

Acte 2. Le contrat de construction des hôpitaux régionaux de Kindia, Labé, Kankan, N’zérékoré sera signé le 09 novembre 2022 sous le leadership de Dr. Mamadou Péthé et son homologue des finances avec bien sûr les bénédictions du Chef de l’État.

Acte 3. A la demande du Président de la transition, Dr. Mamadou Péthé Diallo a aussi lancé les travaux des 8 centres d’hémodialyse à Matoto le 12 novembre 2022, pour Conakry, Boké, Kindia, Labé Mamou, Faranah, Kankan et N’zérékoré.

Acte 4. Après plusieurs années d’échec des gouvernements successifs dans la lutte contre les faux médicaments et la prolifération des cliniques clandestines et des boutiques de vente illégale des médicaments, Dr. Mamadou Péthé Diallo a bénéficié de l’appui du CNRD pour freiner cette machine qui endeuillait des familles à longueur de journée.

Acte 5. Pour favoriser aux populations l’accès aux médicaments de qualité, Dr. Mamadou Péthé à travers la PCG a doté les structures sanitaires des stocks de produits à des prix abordables.

Acte 6. Outres les hôpitaux régionaux, le Ministre de la santé sur instruction du Président de la transition, a entrepris la construction d’une cinquantaine de centres de santé améliorés sur toute l’étendue du territoire national avec l’appui des PTF. Déjà plusieurs villes et villages commencent à recevoir provisoirement les clés

Acte 7. Dr. Mamadou Péthé Diallo a autorisé la mise à disposition des directions des structures sanitaires du pays des subventions à hauteurs de plusieurs millions de nos francs pour faciliter leur fonctionnement.

Acte 8. Le ministre de la santé a misé sur des jeunes cadres pour redynamiser le système à travers la relance de plusieurs programmes.

Acte 9. Dr. Mamadou Péthé Diallo a motivé le renforcement des actions de lutte contre les épidémies multiples.

Cette liste qui est loin d’être exhaustive en dit long sur le pragmatisme et les résultats obtenus en si peu de temps par Dr. Mamadou Péthé Diallo. Un grand monsieur dont le long parcours dans les hautes sphères des nations unies a contribué à faire de lui un travailleur toujours aux ordres de sa hiérarchie et nettement au-dessus des considérations mesquines et inutiles.

Satisfait de participer à l’émergence d’une Guinée nouvelle aux côtés du Colonel Mamadi Doumbouya, Dr. Mamadou Péthé Diallo, ce fonctionnaire à la carrière bien rempli et au carnet d’adresses bien fourni, est loin et très loin des intentions que tentent de lui faire porter ses détracteurs.

Toutefois, pour la gouverne de ceux qui ont la propension à détruire plutôt que de construire, allez-y comprendre que Dr. Mamadou Péthé Diallo est animé par la seule volonté de reconstruire la Guinée dans le strict respect des consignes du Président de la transition et du Chef de Gouvernement Dr. Bernard Goumou. Et puisqu’il est impossible de cacher le soleil avec la main, c’est peine perdue de vouloir porter ombrage à un ministre dont les atouts et les prouesses font écho, un dirigeant dont les qualités comportementales séduisent aussi ses collaborateurs que les acteurs du secteur de la santé.

Que dire des populations qui saluent cet excellent casting du Colonel Mamadi Doumbouya, qui avec Dr Mamadou Péthé Diallo, a choisi un cadre alliant compétences techniques et qualités humaines.

On comprend alors pourquoi le Président de la transition ne cesse d’inviter à la vigilance car les ennemis de la Transition rodent aussi bien à l’intérieur du système que dans les couloirs des médias facilement corruptibles. Ce qui n’est heureusement pas le cas des nombreux médias qui se sont abstenus de publier ce torchon.