Forécariah : lancement des travaux de construction de la première usine de production de bouteilles de gaz

Comme cela avait été indiqué à l’occasion de la réception la semaine dernière, du premier navire d’importation du gaz butane en Guinée, la cérémonie de pose de la première de l’usine de production des bouteilles de gaz et de dépôt du gaz butane, a eu lieu ce vendredi 3 mars à Forécariah. C’est le colonel Amara Camara, ministre secrétaire général de la présidence de la République qui a présidé ladite cérémonie. Pour la circonstance, il avait à ses côtés, nombre de membres du gouvernement.

L’usine dont le site est situé à 1 km du port minéralier d’ANAIM aura une capacité de 1 000 000 d’unités et le dépôt, quant à lui, il comportera 4 sphères de 4 000 tonnes métriques, chacune. Soit une capacité de stockage globale de 16 000 tonnes métriques. « Ces infrastructures à venir, seront bâties sur ce domaine de 20 hectares propriété du FAPGAZ SA. (…). L’usine de bouteilles, dont les travaux démarreront dès ce mois de mars et pour un délai d’exécution de 10 mois, aura un coût global de 10.392.000 USD. Pour ce qui est du dépôt de stockage, le coût global de sa réalisation est de trente un million de dollars (31.000.000 USD). L’appel d’offre a été lancé il y a quelques jours, avec un délai d’exécution prévisionnel de 18 mois. L’ensemble de ce projet contribuera à la création de 250 emplois directs et environ 350 emplois indirects », a relevé Kaman Sagui Diallo, Directeur général de FAP GAZ.

Les fonds évoqués par le directeur proviennent des ressources propres du Fonds Gaz et d’un emprunt bancaire, tel que cela est autorité à la société. Le ministre de l’Energie préfère mettre en avant les perspectives heureuses qui s’offrent à la Guinée, une fois que les deux infrastructures seront à point. « La machine est désormais lancée et qu’elle ne s’arrêtera plus », jubile Aly Seydouba Soumah. Et pour s’assurer que les choses se passeront convenablement, il promet même : « Je viendrai ici chaque mois pour constater l’évolution des travaux comme je le fais ailleurs ».

Exigeant également des entreprises qu’elles se conforment strictement aux délais contractuels, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, se saisit de l’occasion pour souligner que la transition que le pays vit est aussi celle du développement. « À ce titre depuis son accession au pouvoir, le président a pris quelques initiatives parmi lesquelles figure la réduction du prix ou la subvention du gaz pour l’accès et la réduction du coût à nos populations. À ce titre, il est très pointu sur le respect du délai et voudrait que j’attire l’attention du ministre que le rendez-vous sera pris dans 10 mois ici, et la cérémonie d’inauguration sera présidée par sa personne », déclare le colonel Amara Camara.

Devant aider à concrétiser un peu plus les ambitions des autorités en matière de lutte contre la déforestation, les deux infrastructures sont situées précisément dans le district de Konta, à Forécariah.

Ledjely.com