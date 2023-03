Mandiana : les exciseuses s’engagent…

Nous l’annoncions dans un précédent article, deux exciseuses et trois parents de sept filles étant passées par la case excision, dans le district de Kinieran, ont été récemment condamnés par le juge de paix de Mandiana. A la barre, les mis en cause avaient reconnu les faits et s’étaient engagés à abandonner la pratique.

C’est certainement un point de gagné dans la lutte contre les mutations génitales féminines dans la préfecture de Mandiana et au-delà. Des montants dont le versement leur a été infligé et des séances de sensibilisation qu’ils devront mener, tout le monde devrait apprendre des sanctions qui ont été récemment infligées à des exciseuses et aux parentes des filles excisées dans le district de Kinieran. Il faut dire que les intéressés sont les premiers à tirer de tout ça l’enseignement qu’il faut. Au point qu’ils se sont engagés à abandonner la pratique même de l’excision. « Je demande pardon à tout le monde, à cause de Dieu et du prophète. Ce que nous avons fait n’est pas une bonne chose. Jusqu’à la fin du monde, je promets de ne plus reprendre », a ainsi plaidé, Fanta Doumbouya, une des excises, âgée.

Et à sa compagne d’infortune, Tenin Doumbouya qui se lamentait, d’ajouter : « Je ne savais pas les inconvénients des MGF., sinon je n’allais pas faire. Que tout le monde me pardonne et je ne vais plus reprendre. Je veillerai au respect de tout ce que les juges ont dit jusqu’à la fin de ma vie ».

Quant à elle, Saran Diakité, mère d’une fillette victime d’excision, elle-même condamnée pour avoir laissé faire, elle promet : « A partir de ce jour, je vais dénoncer tous ceux qui vont se livrer aux MGF dans ma localité. Quand je vois quelqu’un, vous serez informé et vous pouvez compter sur moi ».

Reste à savoir si ces promesses seront tenues. D’autant que ce n’est pas la première fois qu’il est question de ce type d’engagements

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com