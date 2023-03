Kankan : le versement des primes des contractuels a commencé

Après cinq mois passés sans toucher leurs primes, et à la suite de la grève qu’ils ont déclenchée le lundi dernier, les enseignants contractuels du pays sont enfin écoutés. En tout cas, le vendredi dernier, ceux de Kankan ont commencé à recevoir la leur. L’opération a été lancement au centre islamique, en présence bien sûr d’une foule importante de contractuels et de responsables de l’éducation au niveau régional.

C’est au paiement des primes des cinq mois que les enseignants s’attendaient. Mais finalement, ils ne perçoivent qu’un million GNF, équivalent à un mois d’arriéré. Michel Pepe Balamou, secrétaire général du Syndicat national de l’éducation (SNE), chef de mission, explique : « Nous sommes là pour apporter un début de solution à la situation de nos camarades contractuels. C’est une mission d’évaluation, de contrôle et d’assainissement du fichier des contractuels communaux recrutés pour remédier au déficit des enseignants titulaires (…) Nous avons rappelé à l’État, la situation de nos camarades contractuels et de les payer l’intégralité des mois écoulés. Mais l’État nous fait comprendre que la liste est surchargée. Pour une liste de la coordination nationale des enseignants contractuels équivalent à 10 597 enseignants, pour un besoin de 15 415, on s’est retrouvé à plus 18 000 enseignants. Et là, certains vrais contractuels ne sont pas enrôlés. Les gens ont mis leurs neveux, jeunes frères et parents ».

Visiblement mécontent mais impuissant devant cette situation de fait accompli, le coordinateur régional des contractuels de Kankan, préfère voir le verre à moitié plein. « Dans une lutte, on ne peut pas tout refuser. Comme la mission de contrôle fera deux semaines sur le terrain, on va leur accorder ce temps et voir la suite du processus. Ce qui est sûr est que nous n’allons pas fléchir dans nos revendications », indique-t-il.

Le processus a continué hier samedi, toujours avec les enseignants de la commune urbaine de Kankan.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com