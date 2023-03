Manif du 9 mars : « Force restera à la loi », avertit Charles Wright

Après avoir passé plus d’une semaine à l’extérieur du pays (Etats-Unis, Italie), le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Alphonse Charles Wright, a regagné Conakry dans la soirée de ce samedi 4 mars 2023. Et dès sa descente de l’avion, le Garde des sceaux a donné son avis sur la manifestation projetée le jeudi 9 mars prochain par les Forces vives de Guinée (FVG). En gros, il avertit les organisateurs et les manifestants qu’ils auront en face d’eux, la loi et l’autorité de l’Etat.

Dans sa prise de parole, Alphonse Charles Wright précise que tous les moyens juridiques ont été prise pour rétablir la loi dans toute sa rigueur en cette période de transition ainsi, force doit rester à la loi

Si les Forces vives de Guinée (FVG) donnent rendez-vous à leurs militants le 9 mars prochain, le ministre de la Justice, convie le même jour les journalistes à son département. « Pour une déclaration extrêmement importante à faire à l’intention du peuple de Guinée. Le département de la justice déterminera sa position ce jour », indique-t-il à la presse hier soir.

Pas très tendre avec ceux qui projettent la manifestation, il assimile le communiqué annonçant justement cette manif à un « papier volant (qui) n’a pas besoin de réponse », selon lui. En tous les cas, annonce-t-il, droit dans ses bottes : « Force restera à la loi et l’autorité de l’État se fera sentir ».

Aminata Camara