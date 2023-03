Ratoma : le maire s’invite dans l’assainissement de la commune.

Dans le cadre de la journée d’assainissement de ce samedi 4 mars 2023, le maire de la commune de Ratoma accompagné d’une forte délégation était sur les différents sites panifiés comme étant des points noirs qu’il fallait assainir. Il s’agissait notamment de ceux du quartier Yembeya dont il fallait débarrasser les immondices.

Le maire N’Fasory Bangoura qui commence par saluer la mobilisation des citoyens au compte de la journée d’assainissement. « Aujourd’hui, les citoyens se sont massivement mobilisés pour assainir leur commune. Ce que j’apprécie à plus d’un titre », dit-il. Il faut dire s’il est content de la mobilisation, c’est parce qu’il a l’impression que cette mobilisation est le résultat du travail de sensibilisation qu’abattent ses services. En effet, notamment tous les vendredis, dans les mosquées de la commune, des messages de sensibilisation sont passés en direction des fidèles musulmans, pour les inviter à s’abonner auprès des ONG. C’est ce préalable en effet qui peut éviter que les déchets se retrouvent dans les caniveaux.

Pour la journée d’hier, la commune a mobilisé une grosse logistique. « Pour cette journée il y a eu cinq points noirs qui ont été identifiés. Nous cette journée, nous avons stratégiquement reparti le travail en deux : l’enlèvement des points noirs et l’assainissement ordinaire. Nous avons mobilisé cinq camions et une machine pour faire l’enlèvement du point noir identifié dans le quartier Yembeya. Le second point, c’est à Sonfonia centre ll et là-bas également, il y a cinq camions et une machine qui travaillent à ce niveau. En ce qui concerne l’assainissement, il y a cinq points ciblés notamment la T6 jusqu’au niveau de Fossidè », détaille Alpha Mamadou Diallo, chef service communal d’assainissement et de gestion des déchets de Ratoma.

Pour renforcer la dynamique de la lutte contre les déchets, il annonce qu’une brigade ayant pour mission de sensibiliser, contrôler et veiller à ce que tous les citoyens s’abonnent aux PME a été mise en place.

Aminata Camara