CELLOU DALEIN DIALLO : « Le RPG, c’est un adversaire de l’UFDG »

Le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) profite de son exil contraint et forcé pour rencontrer des militants de sa formation politique. Ce dimanche 5 mars 2023, Cellou Dalein Diallo était du côté de l’Angola. Sans surprise, la mobilisation était de taille. Et l’ancien premier ministre, pour la circonstance, s’est exprimé sur plusieurs sujets d’actualité en Guinée. Entre autres, il est revenu sur la collaboration de « circonstance » entre le RPG arc-en-ciel et sa formation.

Adversaires politiques depuis au moins 10 ans, Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé regardent désormais dans la même direction. En tout cas, face au CNRD et de son président, le colonel Mamadi Doumbouya. Un mariage « contre nature », disent quelques observateurs. Le leader de l’UFDG, s’exprimant sur le sujet a d’abord réitéré que le RPG est un « adversaire politique ». En plus, entre les deux partis, il n’y a pas de « convergence sur tous les points de vue ».

Cependant, à l’occasion du meeting géant qu’il a animé à Luanda, Cellou Dalein Diallo a indiqué que son parti et le RPG conviennent aujourd’hui à ce que « le dialogue soit ouvert sous la présidence de la CEDEAO pour définir les conditions de retour à l’ordre constitutionnel; nous sommes d’accord pour qu’on arrête le harcèlement judiciaire contre les leaders politiques et les acteurs des organisations de la société civile; nous sommes d’accord sur la levée de la suspension des manifestations pacifiques qui constitue une atteinte à une liberté fondamentale ». En somme, assure-t-il : « Le RPG, c’est un adversaire de l’UFDG dans les élections, mais en attendant on se bat ensemble pour obtenir des élections ».

Reste à savoir comment cette collaboration de « circonstance » va se matérialiser sur le terrain, car le président déchu Alpha Condé n’a qu’une seule obsession dans cette alliance : reprendre le pouvoir qui lui a été arraché le 5 septembre 2021 par le Groupement des Forces spéciales dirigé par colonel Mamadi Doumbouya.

