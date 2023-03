Procès Kassory et Cie : Charles Wright donne une indication

Il ne donne pas une date, mais une tendance. Selon le ministre de la Justice et des Droits de l’homme, l’ouverture du procès de l’ancien premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana, et de ses compagnons d’infortune, n’est plus qu’une question de jour. Alphonse Charles Wright, rentré hier d’une mission en dehors du pays, l’a dit ce lundi 6 mars, à l’issue d’une visite qu’il a rendue aux anciens responsables dans les hôpitaux respectifs où ils sont alités depuis quelques jours. Il s’agit notamment de la clinique Pasteur, de l’hôpital de l’amitié sino-guinéenne et de la Maison centrale de Coronthie. Dans ce dernier centre pénitentiaire, le ministre a conféré avec l’ancien président de la Transition, Moussa Dadis Camara.

Au terme de la tournée, Alphonse Charles Wright, évoquant le cas de Kassory Fofana et Cie, a laissé entendre : « Le ministère de la Justice ne s’occupe pas des questions judiciaires. Nous nous occupons de l’administration centrale de la justice. Mais tout compte fait, il n’y a pas de raison que leurs dossiers ne soient pas jugés dans un délai raisonnable. Et moi, en tant que chef de parquet, dans les jours à venir, j’aurais un entretien avec les parquets chargés de leurs dossiers, pour leur demander de me produire un rapport sur la base duquel, je vais voir quelle est la raison qui fait que les dossiers ne sont pas encore programmés. Et je vous promets que leurs dossiers seront programmés les jours à venir, pour que la justice puisse enfin se prononcer en toute indépendance, par rapport aux charges pour lesquelles ils sont renvoyés devant le tribunal ».

Est-ce un nouveau camouflet pour le procureur spécial de la CRIEF, Aly Touré ? En tout cas, le ministre ne semble pas partager la détention prolongée de l’ancien premier ministre et de ses anciens collaborateurs.

Fodé Soumah