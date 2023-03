SONDAGE : 46 % des Guinéens font confiance à Mamadi Doumbouya

State View international et Afro Baromètre Guinée ont présenté ce vendredi 3 mars 2023 à travers une conférence de presse le rapport de leur enquête qui porte sur la confiance des guinéens envers leurs institutions, les questions identitaires et l’accès aux pièces d’identité.

L’enquête s’est déroulée du 1er au 16 août 2022. Elle a porté sur un échantillon de 1200 Guinéens interrogés. Selon le rapport plus des deux tiers (68%) des répondants disent se sentir « seulement guinéen(ne) », en plus de 11% qui se sentent « plus guinéen(ne) » que comme membre de leur groupe ethnique. Seuls 11% de citoyens s’identifient plus ou uniquement à travers leur groupe ethnique.

La moitié (50%) des Guinéens affirment que les membres de leur groupe ethnique sont « quelquefois », « souvent » ou « toujours » injustement traités par le gouvernement.

Neuf (9) Guinéens sur 10 (90%) aimeraient ou seraient indifférents à l’union d’un membre de leur famille avec une personne d’une autre ethnie.

Par ailleurs, Aliou Barry, le directeur général de Stat View International a fait remarquer qu’il résulte de ce rapport que les Guinéens dans leur majorité manifestent leur confiance envers les leaders religieux et les chefs traditionnels.

Aussi, près de la moitié des Guinéens expriment leur confiance au président de la transition et une confiance plus faible envers le Conseil national de la Transition (CNT) et à l’égard des partis politiques de l’opposition.

Pour Dr Aliou Barry, ces résultats indiquent que les nouvelles autorités ainsi que les partis de l’opposition font face à une certaine « méfiance des populations », qui cependant se montrent ouvertes aux efforts pour la cohésion sociale par les leaders religieux et les chefs traditionnels.

La majorité des Guinéens font « partiellement » ou « beaucoup » confiance aux leaders religieux (80%) ;

Près de la moitié des (46%) des Guinéens – dans le précédent sondage réalisé par le même institut, cette proportion était de 48 % – disent faire confiance au président de la transition. Cette confiance, précise Dr Barry, est plus exprimée dans les régions de N’zérékoré (64%) et de Kankan (60%) ;

Environ quatre Guinéens sur 10 (38%) disent faire confiance au Conseil national de la Transition ;

Seulement trois Guinéens sur 10 (30%) disent faire confiance aux partis politiques de l’opposition.

N’Famoussa Siby