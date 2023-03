Appui à la vaccination : l’Unicef offre 473 motos au PEV

Dans le cadre de la relance du Programme élargi de vaccination (PEV) en Guinée et en vue d’accompagner les agents communautaires de la santé, le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef), en partenariat avec le ministère de la Santé et l’Alliance globale pour l’indépendance vaccinale (GAVI) a procédé ce lundi 6 mars à la remise de 473 motos au agents communautaires de la santé. Un geste qui vient en appui au système de santé et de la vaccination.

« La mise à dispositions de ces motos au PEV et à la direction de la santé communautaire accéléra l’extension des services de vaccination pour la réalisation des stratégies avancées intégrées pour l’atteinte et le suivi à domicile des enfants dits ‘’zéro dose’’ ou incomplètement vacciné et contribuera au renforcement des taux de la couverture vaccinale au niveau national ». Tel est l’impact que le représentant-pays de l’Unicef attend de la remise des motos en question. Félix Ackebo qui salue au passage la « volonté du Gouvernement guinéen de revitaliser le PEV, marquée par son engagement à ne laisser personne de côté en renforçant l’accès équitable et le recours aux nouveaux vaccins ». Une volonté et un engagement qui, à ses yeux, constituent une « réponse efficace qui contribuera à la réduction de la moralité et de la morbidité liées aux maladies évitables par la vaccination ».

Pour sa part, le représentant de de l’Alliance globale pour l’indépendance vaccinale (GAVI), Marius Keller, aborde de manière plus concrète l’avantage qui résultera du don des motos pour notamment les enfants ‘’zéro dose’’. Pour cela, il note tout d’abord que la Guinée compte aujourd’hui 170 000 enfants dits ‘’zéro dose’’ (qui ne reçoivent aucun vaccin et 240 000 sous immunisés. Or, « ces enfants habitent souvent dans les communautés les plus pauvres du pays. Ils manquent d’accès non seulement à des vaccinations mais aussi à d’autres soins des santés primaires. Donc, ce sont ces motos qui permettront d’atteindre et d’aller dans les coins les plus reculés pour protéger des centaines et des milliers d’enfants des maladie mortelle », indique le senior Country Manager de GAVI.

Enfin, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr. Mamadou Péthé Diallo, annonce que la vaccination est au cœur de la stratégie qu’il déploie. « Nous souhaitons avec l’accompagnement de nos partenaires remettre ce programme au centre de notre système de santé, nous avons pour cela sélectionné des jeunes médecins compétents qui sont dans l’esprit de la refondation. Je leurs ai donné les moyens pour que le Programme Élargi de la Vaccination (PEV) mars », assure le ministre. A l’en croire, les programmes d’accès des populations aux médicaments essentiels et soins de santé et de lutte contre les pandémies, sont tous articulés autour du programme de vaccination. « Donc, je ne ménagerai aucun effort pour soutenir cette relance. Et ma façon de contribuer, c’est de vous donner la motivation et le personnel pour faire le travail sur le terrain », réitère le ministre.

A en croire l’UNICEF, les 473 motos mises à disposition grâce au financement de GAVI, représentent un investissement d’environ de 6.754.709 000 GNF, soit environ 190,000 dollars américains. Dans le lot 100 motos seront affectées au renforcement de la santé communautaire et les 373 autres seront dédiées au renforcement des stratégies avancées de vaccination, dans le cadre de la relance du PEV. 29 engins seront affectés à Conakry et les 444 autres iront à l’intérieur du pays.

Le représentant-pays de l’Unicef en a également profité pour réitérer son engagement ainsi que celui de ses partenaires notamment l’OMS, GAVI et la Banque Mondiale, à accompagner le gouvernement guinéen, dans sa vision de renforcer l’accès aux soins de santé de qualité à toute la population.

Aminata Camara