Football féminin : le coup de pouce salvateur de Bakary Diaby, PDG de SOGUIBEC

Cela fait bientôt un mois que le football féminin est à l’honneur à travers un tournoi qui regroupe les meilleurs clubs du moment, à Conakry. Cette compétition, très importante pour les joueuses, a été rendue possible grâce à Bakary Diaby, le PDG de Société Guinéenne de Business, d’équipement et de Construction (SOGUIBEC). Le puissant et généreux opérateur économique a mis la main à la poche pour concrétiser cette initiative des entraîneurs évoluant dans le secteur.

Dans cette vie, il y a des gens qui cherchent de l’argent uniquement pour avoir une vie heureuse, et d’autres qui le font aussi pour être utile à leurs proches et à leur pays tout entier. Bakary Diaby, le PDG de SOGUIBEC S.A, fait certainement partie de la dernière catégorie. A travers son entreprise, qui réalise des infrastructures modernes dans les domaines de la télécommunication, de l’équipement, du BTP et des Mines, le jeune opérateur économique ne cesse d’apporter son grain de sel pour le développement de la Guinée. Cela à travers l’accompagnement de plusieurs initiatives d’intérêt général, dont la dernière en date concerne le développement du football féminin en Guinée.

Bakary Diaby a débloqué un montant important pour permettre la tenue d’un tournoi de football féminin, dont le trophée porte son nom. C’est une initiative de l’association des entraîneurs du football féminin de Guinée. L’objectif est de permettre aux joueuses d’être en jambes avant le début du championnat national féminin.

Lancée le 12 février 2023 au terrain de la Cité CBK de Matoto, la compétition a regroupé 12 clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, tous habillés par le sponsor du tournoi, SOGUIBEC S.A. La finale est prévue ce mercredi 8 mars entre l’AS Bolonta et Espoir Matoto.