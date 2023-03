Forces vives: l’union dans la vérité, l’alliance dans la sincérité

Le Président de l’UFDG est un homme sincère, jusqu’à la caricature, de nature et de par sa personnalité. Ses interventions publiques en font foi tout comme les actes posés par lui. Après avoir observé le silence et fait le choix de la réserve à propos des entretiens qu’il a eus avec le Président déchu Alpha Condé et du rapprochement qualifié de contre-nature entre le RPG et l’UFDG, il a fait des confidences déroutantes dans une entrevue avec un journalise, si authentique, qu’elle semble avoir un caractère privé. Le rapprochement de deux partis notoirement rivaux, dirigés par deux frères jugés ennemis, interroge, intrigue et mérite des clarifications pour ne pas alimenter une vaine suspicion et occasionner les fantasmes habituels du microcosme politique guinéen.

A l’aise avec tout le monde, libre dans ses conversations , s’imposant d’être vrai et loyal envers ses interlocuteurs, Cellou Dalein Diallo est revenu dans le détail sur ses conversations récentes avec son « bourreau d’hier » , décidé à faire la paix et à solder tous comptes avec lui pour les besoins de la cause.

Mais quelle cause ?

Surtout que les responsables, militants et sympathisants de l’UFDG, sont devenus très vigilants et trop exigeants dans les choix à faire du parti, les décisions envisagées par leur leader, échaudés par les innombrables trahisons d’alliés, les défections troublantes de soutiens, et d’autres mésaventures politiques et humaines désarçonnantes.

Sans vouloir trahir un secret ou embarrasser partenaires et alliés, il a tenu à apaiser ses troupes quelque peu anxieuses et perplexes à cause des interprétations tendancieuses de la reconstitution des forces vives dans une pluralité inédite et bigarrée.

Justement pour calmer la fronde dans certains de ses rangs qui expriment de l’incompréhension face à un virage politique osé, rassurer ceux qui dans son parti et au-delà concluent trop tôt à un marché de dupes notamment avec le vieux briscard de la politique guinéenne, Elhadj Cellou Dalein a fait une mise au point sans équivoque. Il y a l’engagement personnel exprimé publiquement par le professeur Alpha Condé d’œuvrer sans relâche et avec détermination à la chute de la junte pour poursuivre son mandat brutalement interrompu par elle. Puis, il y a le combat porté par les forces vives, en chœur, sans fausses notes qui est aussi celui de tous les démocrates et républicains , consistant à avoir un dialogue avec les autorités de la transition, afin de déterminer dans un consensus consenti par toutes les parties, les conditions et modalités pratiques d’un retour rapide à l’ordre constitutionnel dans l’union de tous les acteurs, la paix et la stabilité du pays.

Si l’UFDG et son Président comme toujours, sont disposés à s’allier à tous les Guinéens de bonne foi et patriotes, ils souhaitent le faire dans la loyauté avec leurs mandants et dans l’intérêt de la Guinée, en respectant les droits du peuple et les valeurs de la démocratie. C’est un principe cardinal pour l’homme politique le plus courtisé et combattu à la fois, c’est la ligne rouge pour l’UFDG qui veut s’ouvrir sans se renier ni se jouer du peuple de Guinée majoritairement acquis à sa cause.

Son appel à la mobilisation est la preuve de son engagement dans la sincérité sans oublier son agenda à lui et les attentes de son parti qui concourent à un retour rapide à l’ordre qui doit forcément aboutir par des élections libres, transparentes, inclusives et acceptées.

Par Habib Marouane, éditorialiste