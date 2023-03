Mamou : une attaque par les coupeurs de route entraine deux morts à Saramoussaya

Un véhicule en provenance de Siguiri et qui avait à son bord 35 lingots d’or, a été attaqué dans la nuit du dimanche 5 mars au lundi 6 mars 2023 par des coupeurs de route lourdement armés. L’attaque s’est produite à Sokotoro, un village relevant de la sous-préfecture de Saramoussaya (Mamou) et a fait deux morts dont un du côté des assaillants et un autre du côté des victimes.

Selon le procureur de la République près le tribunal de première instance de Mamou, contacté par nos confrères de la radio Espace FM, l‘attaque s’est produite aux environs de 4 heures du matin et a été opérée par deux personnes qui, étant sur une moto, avaient érigé des pointes sur la route pour la voiture cible. Et une fois que le véhicule s’est arrêté, les deux assaillants ont rapidement surgi pour faire des tirs de sommation. « C’est en ce moment que le gendarme N’faly Fofana a profité pour tirer à bout portant sur la tête du deuxième assaillant Foula, connu par la police. Il était hâtivement recherché », indique Souleymane Kouyaté.

Mais entre temps, Salif Camara, chauffeur du véhicule a lui aussi été mortellement touché par le second assaillant. Second assaillant qui a également tiré sur le gendarme avant de disparaître dans la brousse. « Mais on a pris sa moto. Une enquête a été ouverte pour des faits présumés de vol et assassinat », informe le magistrat.

Selon le procureur, les deux corps ont été transportés à la morgue de l’hôpital régional de Mamou pour des fins d’autopsie.

Aliou Nasta