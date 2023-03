SANTE : bientôt un siège flambant neuf pour le PEV

En collaboration avec les partenaires techniques et financiers dont l’OMS, l’UNICEF et GAVI, les autorités sont manifestement résolues à donner un souffle nouveau à la vaccination en Guinée. C’est ainsi que qu’en plus de la mise à disposition, ce lundi 6 mars, de 473 moto au Programme élargi de vaccination (PEV), le ministre de la Santé et de l’hygiène publique, a également présidé la cérémonie de pose de la première pierre du siège du Programme. Nouveau siège qui sera édifié dans l’enceinte de l’hôpital national Donka.

La construction de ce nouveau siège a été rendu nécessaire à la suite de constats dument établis. « Lors des évaluations de la Gestion efficace des vaccins (GAV) réalisée en 2016 et en 2022, les défis relevés concernant les locaux de la coordination du PEV ont mis en évidence des infrastructures vétustes et non sécurisées, une indisponibilité d’approvisionnement en eau et une mauvaise organisation des lieux, impactant ainsi le rendement du personnel dans ses tâche », a expliqué le représentant résident de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Bénéficiant de l’appui du Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef), le nouveau siège, à en croire Dr. Jean-Marie Kipela, « offrira un lieu de travail de qualité pour les cadres de la coordination du PEV, les partenaires d’appui à la vaccination et le personnel et contribuera à renforcer une couverture vaccinale de qualité et efficace, afin de garantir la santé et le bien-être pour chaque enfant et chaque femme de la Guinée et vivant en Guinée. »

Pour sa part, le ministre prend l’engagement que l’immeuble sortira « bientôt de terre ». Ce, conformément au crédo de la Transition qu’il décline ainsi : « Nous n’allons pas tout faire, nous allons faire peux et nous allons faire bien et nous allons faire des choses visibles qui changent la vie des Guinéens ». Concrètement, promet Dr. Mamadou Péthé Diallo : « Pendant la durée de la transition ou immédiatement après la fin de la transition, cet immeuble sera rendu au Programme élargi de vaccination, il sera inauguré et le PEV pourra y héberger ».

Enfin, Dr. Gassimou Cissé, coordonnateur national du PEV, de son côté, a tenu à exprimer toute la joie qui est la sienne. « Je suis très heureux aujourd’hui, car c’est une montagne qui vient de s’afficher par la perspicacité de M. le ministre de la Santé. Ce programme était en cours depuis 2019 et c’est maintenant qu’il voit le jour grâce à l’engagement personnel de M. le ministre. Nous avons l’espoir que dans les six prochains mois, cet immeuble verra jour », déclare-t-il.

Aminata Camara