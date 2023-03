EMERGENCE MAGAZINE AWARDS : les organisateurs s’activent pour la réussite de l’évènement

A deux jours de leur événement prévu ce 10 mars 2023, les organisateurs d’Emergence Magazine Awards ont animé une conférence de presse. Au au menu de cet échange avec les médias les ultimes réglages pour la réussite de cette première édition de distinction des entreprises et institutions évoluant dans le secteur économique.

En marge de la cérémonie de distinction proprement dite, il est prévu un panel qui a pour thème « La Guinée sous le prisme du programme de référence intérimaire : comment bâtir une croissance économique inclusive et durable ».

Pour le reste, à en croire le président du comité d’organisation, tout est presque fait. Les nominés dans les 11 catégories sont connus. Les trophées, confectionnés depuis Paris, sont arrivés à Conakry. « Les nominés sont au nombre de 55 et ont tous confirmé leur présence à la cérémonie. Ça nous a coûté toutes les fortunes mais on s’est saigné pour le faire parce que nous voulons que l’événement, dans toute sa dimension, réussisse », a indiqué Lamine Mognouma Cissé.

Le lieu où se déroulera l’événement est aussi connu. Il se tiendra à l’hôtel Kaloum et sera largement diffusé en direct sur toutes les grandes chaînes privées de la Guinée. « On a vraiment pris des risques en refusant l’argent de toutes les entreprises qui compétissent pour le sponsoring. On s’est dit qu’en prenant l’argent des entreprises, quel que soit le résultat, il y aura à juste raison, une dose de subjectivité qui pourrait être collé au verdict qui va être annoncé. Donc, il fallait chercher ailleurs et c’est ce qui a rendu difficile le travail », a, par ailleurs, souligné le journaliste.

Initialement, le panel dont on a parlé plus haut, devait être animé par le ministre de l’Economie et des Finances. Mais selon Ougna Elie Camara, rédacteur en chef du magazine ÉMERGENCE, pour des raisons de calendrier, ce dernier ne sera pas disponible. Il sera donc remplacé par son collègue du budget qui aura la responsabilité d’exposer la vision du gouvernement sur le programme de référence intérimaire. « Ce que nous voulons dire à travers cette thématique, c’est que la Guinée est dans un processus de développement bien que marqué par la transition, quel est l’impact de cette transition dans la mise en place d’une économie inclusive et durable. Donc, ce jour, nous aurons une tribune idéale pour mieux comprendre et mieux cerner tout ce qui est en rapport avec les enjeux de développement dans notre pays. Dans les années à venir, nous aurons d’autres éditions avec des thématiques différentes », promet-t-il.

Pour départager les candidats aux différents prix, des membres du jury, experts dans leurs différents domaines respectifs, ont procédé au travail rigoureux et objectif et dans une indépendance totale. « Au moment où nous vous parlons, nous ne connaissons même pas qui est désigné dans quelle catégorie c’est-à-dire nous ne sommes mêlés à aucun moment au processus de désignation. Ce qui veut dire que nous avons atteint notre objectif », se félicite déjà le rédacteur en chef du Magazine Émergence.

Aliou Nasta