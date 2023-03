Journée du 8 mars : Le Groupe Bolloré Africa Logistics Guinée vient en aide à deux orphelinats de Conakry

Pour marquer de son empreinte la célébration de la journée internationale des droits des femmes, le Groupe Bolloré Africa Logistics Guinée a procédé ce mercredi 8 mars 2023 à la remise d’importants lots dont des vivres à deux orphelinats de la capitale guinéenne. Les bénéficiaires étaient précisément l’orphelinat Kiridiya, sis dans la commune de Matoto et La Voix des sans Voix, situé dans la commune de Ratoma. Le geste a mobilisé collaborateurs et responsables du groupe Bolloré.

C’est l’orphelinat Kiridiya situé dans la commune de Matoto a été la première étape de cette journée de remise de lots. A ce niveau, le Groupe a offert des matelas, des sacs de riz, des bidons d’huile, de savons mais aussi de vêtements. Préalablement, le Groupe avait aidé à transformer puits de l’orphelinat en un château d’eau, à l’installation des circuits d’eau, la reprise des installations électriques, le remplacement de quelques feuilles de plafond, la peinture de tout le local (interne et externe) ainsi qu’à la pose des banquettes le long des murs. « Nous vous remercions le plus sincèrement et fraternellement, pour ce gigantesque travail fait pour l’orphelinat », a réagi Marie Denise Bangoura, fondatrice de l’orphelinat Kiridiya de Matoto.

Par ailleurs, elle a fait remarquer que c’est par l’intermédiaire entre autres, des centres de santé, la Gendarmerie, le commissariat central de Matoto que l’orphelinat accueille en son sein des enfants orphelins, des enfants de parents prisonniers à perpétuité, des enfants de parents divorcés, des enfants égarés dont les parents n’ont pas été retrouvés et les filles mères rejetées par leurs familles pour cause notamment de grossesses non désirées.

Après cette étape, cap a été mis vers l’orphelinat La voix des sans Voix, de Hamdallaye, dans la commune de Ratoma. Un orphelinat qui bénéficie de ce geste précieux à un moment où il vient de traverser des moments difficiles suite à un incendie.

Là aussi, le Groupe Bolloré a fait don de plusieurs denrées alimentaires, des matelas, un réfrigérateur, une télé (43), des savons…Très touchée par cette donation, la directrice générale de l’orphelinat, Fatoumata Yarie Camara a remercié le groupe tout en faisant des prières et bénédictions en faveur de la direction mais également des travailleurs de la société. En retour, au nom de toute l’équipe du Groupe Bolloré Africa Logistics en Guinée, le Directeur général a marqué la volonté de sa société à perpétuer cette démarche afin d’aider ces orphelinats qui accueillent en leur sein des enfants venus d’horizon différents. Fabjanko Kokan a également invité d’autres institutions et d’autres personnes de volonté à venir en aide aux orphelinats. « J’espère que tous nos amis, collègues, frères vont s’inspirer de ce que l’on a fait », a-t-il recommandé.

Il faut noter que plusieurs autres sollicitations ont été portées à l’endroit de la direction générale du Groupe Bolloré. Des sollicitations relatives notamment à la location pour l’un et aussi la construction d’un nouveau centre d’accueil, pour l’autre. Prenant acte, la direction promet d’y faire face pour le bonheur des enfants vivants dans ces orphelinats.

N’Famoussa Siby