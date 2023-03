KOUNDARA : après le terrible incendie de Guingan, le maire lance un SOS

Un incendie d’origine inconnue, s’est déclaré le mercredi 8 mars dernier à Apaz, un district de la sous-préfecture de Guingan, elle-même relevant de la préfecture de Koundara. Heureusement, aucune perte en vies humaines ou de blessés n’a été enregistrée. Mais au total, 65 cases et leurs contenus sont partis en fumée, laissant des dizaines de familles sinistrées et désemparée.

Selon le maire de la commune rurale de Guingan, joint ce vendredi 10 mars par notre rédaction, l’incendie s’est déclaré le mercredi dernier aux environs de 14 heures. Mamadou Alpha Diallo indique que pour le moment, l’origine du feu reste inconnue. Mais, assure-t-il, une commission d’enquête a été constituée pour en déterminer les causes.

D’ores et déjà, le maire et ses collaborateurs ont pris des dispositions pratiques. Dispositions au nombre, celle ayant consisté à trouver des lieux d’hébergement des sinistrés dans le voisinage. Une mesure provisoire, en attendant de trouver une solution plus durable. « Ensuite, nous avons demandé à tous les présidents de district d’être là demain (samedi, ndlr) pour qu’on s’entretienne à propos de ça. La troisième, nous avons lancé l’information. La préfecture a d’abord été saisie. Le missionnaire de la préfecture, la dame chargée de l’action humanitaire était déjà à Guingan centre. On l’a dépêchée sur les lieux avec un de nos jeunes », a égrainé le maire.

Depuis que le sinistre s’est produit, il y a une certaine compassion et de la solidarité autour des victimes. Plusieurs personnes de bonne volonté ou de ressortissants de la localité basés dans la commune urbaine de Koundara et vivant à l’extérieur du pays, ne cessent d’appeler pour prendre des nouvelles ou faire part de leur préoccupation. Mais le maire estime qu’un soutien émanant des autorités au plus haut sommet du pays, et notamment du CNRD, sont nécessairement pour une prise en charge optimale de la situation.

Aliou Nasta