EMERGENCE MAGAZINE AWARDS : les onze lauréats dévoilés

La première édition de l’événement EMERGENCE MAGAZINE AWARDS a dévoilé ses lauréats le vendredi 10 mars 2023. C’était à la faveur d’une soirée de distinction organisée dans un réceptif hôtelier de la capitale guinéenne.

La cérémonie haute en couleurs a réuni le gotha des acteurs économiques du pays. Une cérémonie qui a débuté par un panel sous le thème « La Guinée sous le prisme du programme de référence intérimaire (PRI) : comment bâtir une croissance économique inclusive et durable ».

Pour ce qui est de la distinction elle-même, dans chacune des catégories, elle se décline ainsi qu’il suit :

Pr Alioune Camara, lauréat du prix de la recherche scientifique

lauréat du prix de la recherche scientifique Kunfabo de Fadima Diawara, lauréate du prix de la meilleure innovation technique et technologique

lauréate du prix de la meilleure innovation technique et technologique Yètè Mali, lauréate du prix de la meilleure entreprise de micro finance

lauréate du prix de la meilleure entreprise de micro finance UGAR Activa, lauréate du prix de la meilleure compagnie d’assurance

lauréate du prix de la meilleure compagnie d’assurance Orange Guinée, lauréate du prix de la meilleure entreprise de téléphonie mobile · SOGUIPAMI, lauréate de la meilleure entreprise publique

lauréate du prix de la meilleure entreprise de téléphonie mobile · lauréate de la meilleure entreprise publique Madina Dansoko, lauréate du prix de la femme entrepreneure de l’année

lauréate du prix de la femme entrepreneure de l’année Ecobank, lauréate du prix de la meilleure banque commerciale de l’année

lauréate du prix de la meilleure banque commerciale de l’année La SMB (Société Minière de Boké ), lauréate du prix de la meilleure compagnie minière de l’année

), lauréate du prix de la meilleure compagnie minière de l’année Le directeur Général Adjoint de Alport Conakry, Ousmane Savané, lauréat du de meilleur chef de d’entreprise de l’année

lauréat du de meilleur chef de d’entreprise de l’année TULIP,lauréate du prix de la meilleure Start-up de l’année

Et enfin, le grand prix ÉMERGENCE MAGAZINE AWARDS 2023 a été décerné à l’entreprise Ecobank. Une distinction qui amène un sentiment d’honneur et de fierté chez le directeur commercial chargé des PME et PMI à ECOBANK. « Sans nos clients, on n’aurait pas pu obtenir ce prix. Nous leur rendons un hommage. Pour nous, ce prix est une pression supplémentaire. On est engagé à faire mieux et on le fera avec les moyens que l’on dispose. On le fera surtout pour l’émergence de l’économie de guinéenne et africaine », a promis Robert Tedouno,

Selon Lamine Mognouma Cissé, coordonnateur du comité d’organisation de cet événement, l’objectif d’ÉMERGENCE MAGAZINE AWARDS est de faire de la Guinée un carrefour et de créer un baromètre d’appréciation des acteurs économiques à travers cet événement. « Que ce rendez-vous soit dans l’agenda de tous les acteurs économiques pas que de la Guinée mais du continent. Et c’est possible. Si on le veut, on le pourra ! On a réussi ce premier événement sans fausse modestie. On veut continuer sur cet élan », a assuré celui qui est par ailleurs Administrateur général du magazine Emergence.

Aliou Nasta