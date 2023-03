Fonction Publique : Julien Yombouno annonce un autre recensement des fonctionnaires

Au cours d’une conférence de presse qu’il a animée ce lundi 13 mars 2023, le ministre du Travail et de la Fonction Publique, Julien Yombouno en compagnie de ses cadres techniques était face à la presse. Objectif : expliquer le bien-fondé de la mise en place du projet de Fichier unique de Gestion administrative et de la Solde (FUGAS) et les différentes étapes du recensement et de l’identification biométrique des agents publics.

Selon le secrétaire général du département de la Fonction publique, Aboubacar Kourouma, le FUGAS a été mis en place à l’issue d’un constat. «Pour cette phase de pré-enrôlement, l’agent public n’a pas besoin de venir faire la queue devant un bureau. Donc, le projet est là pour faciliter la gestion des ressources humaines. Désormais, à travers cette plateforme (FUGAS), l’agent public partout où il serasur le territoire national et aussi à l’extérieur, pourra faire son pré-enrôlement », a-t-il expliqué.

A l’en croire, pour conduire ce projet, il a été réparti en quatre (4) volets qui sont : le volet infrastructure, le volet applicatif, le volet des opérations et le volet formation.

Pour le ministre Julien Yombouno, le FUGAS est une priorité absolue du CNRD, du Président de la transition et du gouvernement. Et que ce projet s’inscrit dans le cadre de la refondation de l’Etat et la réforme institutionnelle, mais aussi et surtout la moralisation de la vie publique à travers une gestion saine et rationnelle des ressources humaines, des effectifs de la fonction publique et de la masse salariale.

Aux dires du ministre « C’est un ambitieux projet intégré, innovant, de modernisation et de digitation de la gestion des ressources humaines et des effectifs. Les ambitions du Fugas c’est vraiment une gestion rationnelle, transparente, professionnelle et efficace des ressources humaines ».

Il y a aussi, poursuit-il, ‘’une autre ambition, c’est de procéder à un recensement biométrique de tous les agents de l’Etat qu’ils soient fonctionnaires, contractuels relevant du fichier de gestion administrative ou relevant de la caisse nationale de prévoyance (CNPS). Ce travail va nous permettre de procéder à la correction, à la suppression de tous les écarts, de toutes les anomalies et des incohérences contenues actuellement dans le fichier de la fonction publique. Il y a aussi la constitution d’un fichier unique et harmonisé de la fonction publique. Comme finalité aussi intermédiairec’est l’établissement des cartes biométriques professionnelles multifonctions qui permettront à l’agent actif ou à la retraite d’accéder à son salaire, à sa pension et qui contiendront des renseignements administratifs et parfois aussi qui donne droit au service de l’assurance sociale à la prévoyance sociale’’

Plus loin, le ministre Yombouno fonde l’espoir que si le FUGAS réussit, « il y aura la possibilité de recrutement de nouveaux agents à la fonction publique pour faire face à ce départ massif à la retraite, à de nombreux cas de décès et à ceux qui ont abandonné le service. La seconde finalité non des moindres du FUGAS, c’est la redistribution de l’épargne salarial à l’avantage des agents réels qui seront restés à la Fonction publique une fois l’opération d’assainissement aura été accomplie. Donc, le FUGAS, c’est une expérience inédite en matière de valorisation du contenu local ou de l’expertise nationale… »

Fodé Soumah