Dialogue inter-guinéen : des journalistes outillés sur l’approbation des résolutions

Ouverture ce mardi 14 mars 2023 de l’atelier de formation stratégique d’appropriation des résolutions par les médias et des acteurs socio-politiques sur des 35 résolutions issues dudit cadre de dialogue inclusif inter-guinéen. Initié par les facilitatrices et piloté par la Primature, cet atelier devrait permettre d’outiller les hommes des médias nationaux et internationaux sur les 35 résolutions du cadre de dialogue dont le rapport a été remis au Chef de l’État, le 21 décembre 2022. La cérémonie a été présidée par le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation.

Pendant plusieurs heures, les journalistes ont échangé avec les formateurs sur trois thèmes. Le premier thème porte sur la structure et fonctionnement du cadre de dialogue subdivisé en plusieurs thématiques comme : les parties prenantes du cadre de dialogue, le processus d’adoption des résolutions, le mécanisme de suivi des résolutions

Il a été enseigné aux médias que dans ce cadre de dialogue, le premier ministre a pour rôle de coordonner les activités du dialogue et rendre compte au président de la république.

Le deuxième thème a porté sur le contenu des résolutions issues du cadre de dialogue et leur procédure de mise en place.

Lors des échanges avec les hommes de médias, la question liée à l’âge limite des candidats à la prochaine élection présidentielle a été soulevée et largement debatue. Pour Dr Makalé Traoré, porte-parole des facilitatrices, cette décision ne cible personne : « tous ceux qui étaient présents dans la salle ont débattu et ont voté 75 ans. Et personne n’était ciblée. Moi d’ailleurs je ne connaissais l’âge de personne. Dans la salle on se savait pas qui à moins de 75 ans, franchement »

Dr Makalé Traoré, porte-Parole des facilitatrices, a dans son discours rappelé que durant le processus du cadre de dialogue inclusif inter-guinéen, elles se sont efforcées à structurer les discussions de sorte que les participants puissent aboutir à des résolutions qui satisfont l’intérêt de la Guinée.

« Nous comptons sur vous pour le suivi et une large vulgarisation de ces résolutions dans les institutions... » à lancé Dr Makalé Traoré.

Dans son discours de circonstance, le ministre de l’Administration du Territoire et de la décentralisation a rassuré les acteurs de conférer à ce processus toute la transparence.

A la fin des travaux, les journalistes venus des médias nationaux et internationaux ont formulé des recommandations tels: la participation des journalistes aux travaux du cadre de dialogue .

Les participants ont aussi invité les médias à s’impliquer davantage dans la vulgarisation des résolutions issues du dialogue tout en gardant leur neutralité.

Enfin, les participants ont encouragé les facilitatrices et le gouvernement à poursuivre pour rendre le cadre de dialogue plus inclusif.



Fodé Soumah