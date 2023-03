Guinée : le FNDC réhabilité ?

A l’allure où vont les choses, on pourrait penser que les forces vives ont été flouées, que le report de la manifestation du 9 mars 2023 n’aura servi qu’à offrir un répit stratégique au pouvoir incarné à la fois par le CNRD et le gouvernement. Pour autant, les autorités ne seraient les seules à en sortir gagnantes. Le Front national pour la défense de la constitution (FNDC), lui aussi, a des raisons de crier à la victoire. Parce qu’au travers du court échange qu’il y a eu hier entre Dr. Bernard Goumou et la délégation des Forces vives, le mouvement jadis dissout s’est offert une réhabilitation grandeur nature. D’abord, en se faisant représenter au cours de la rencontre. Mais surtout, en se faisant mentionner dans le compte-rendu que la primature fait de la rencontre.

En effet, dans ledit compte-rendu, il est écrit ce qui suit : « Les Forces vives de Guinée étaient représentées par Aliou Condé, Kalémoudou Yansané de l’UFDG Saloum Cissé du RPG arc-en-ciel, Boubacar Barry de l’UFR, Etienne Soropogui et un représentant du FNDC ». Oui, on ne rêve pas. « Un représentant du FNDC », c’est la mention que l’on retrouve noir sur blanc dans le compte-rendu de la primature. Pourtant, via un arrêté rendu public le 6 août 2022, le ministre Mory Condé annonçait la dissolution du mouvement citoyen qui s’était élevé contre le troisième mandat d’Alpha Condé. Mais il est vrai que cela n’aura jamais empêché la plateforme de dérouler ses activités. Et décidément, le premier ministre vient d’en faire le constat, à son tour.

Du fond de leurs cellules, Oumar Sylla alias Foniké Mengué, Ibrahima Diallo et Billo Bah et tous les autres membres du mouvement, en exil ou dans la clandestinité, devraient trouver dans cette évolution, de quoi continuer à tenir bon.

