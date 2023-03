Kankan : le télescopage entre un camion et une moto fait deux morts

Un grave accident de la route est survenu ce matin du 14 mars 2023 sur la nationale Kankan-Kouroussa, juste à la sortie de la ville de Kankan. Le drame a entrainé la mort de deux personnes.

Selon les informations recueillies sur les lieux, ce sont deux jeunes à bord d’une moto de marque TVS qui ont percuté un camion remorque immobilisé. Mamoudou Kaba, témoin oculaire de l’accident explique : « Je partais à Dalabany après mon chantier de mobile. Un camion Benne était immobilisé et l’apprenti cherchait une cale à mettre sous le camion. Et au même moment, le motard venait dans le sens inverse. Ne sachant plus où aller, ils sont tombés et le camion les a marchés dessus. Les deux sont décédés sur place. Le système de freinage du camion et l’excès de vitesse seraient certainement la cause de cet accident».

Aussitôt, les deux corps ont été transports à l’hôpital régional de Kankan pour identification.

De Kankan, Michel Yaradouno pour ledjely.com