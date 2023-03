EBOOSTER : 30 entrepreneurs bénéficient d’une formation gratuite en entreprenariat et gestion

Accompagner les entreprises et voler au secours des jeunes entrepreneurs dans le cadre de la création de leurs entreprises, tel est l’objectif principal de EBOOSTER Accélérateur. Et c’est en droite ligne avec cet objectif que le fondateur de l’incubateur Alpha Oumar Bah a procédé, ce mardi 14 mars 2023, au lancement du programme d’accompagnement de trente 30 jeunes entrepreneurs à son siège situé à Kipé, dans la commune de Ratoma.

« Nous venons de Bénéficier d’un appui technique sur le financement du programme ‘’Précoce’’ de la banque mondiale. Ainsi, nous lançons un programme d’accompagnement de 30 jeunes dans le domaine de l’entreprenariat et nous en profitons pour lancer le projet Boost pro autrement ‘’Booster vos projets’’ », a déclaré le fondateur de Ebooster, à l’occasion de la cérémonie de lancement de la session de formation.

Au menu de la formation à destination des jeunes entrepreneurs, le développement personnel, l’esprit d’entreprise et la gestion d’entreprise. Des compétences qui permettront aux participants « d’être capables de créer à travers EBOOSTER leurs propres entreprises, développer le marché et avoir les chiffres d’affaires » a indiqué Alpha Oumar. Ses assurances reposant sur le parcours réussi d’autres structures accompagnées par son incubateur.

Fodé Lansana Soumah, un des participants attend avec impatience la formation. « Bien que j’ai déjà créé mon entreprise, mais je veux également bénéficier de cet incubateur pour renforcer mes capacités non seulement en développement personnel, et en gestion d’entreprise », assure-t-il.

Crée en 2018, EBOOSTER est un accélérateur d’entreprises qui cible les entreprises, les porteurs de projets et les start-up, en phase de démarrage. Durant la formation qui commence et qui durera trois mois, l’incubateur mettra à la disposition un espace de travail notamment pour la digitalisation et le numérique et les aidera à la mise en place de divers métiers dont la transformation alimentaire, la culture, la menuiserie et l’infographie.

Aminata Camara