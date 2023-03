HÔPITAL DONKA : les membres du CNT s’enquièrent des réalités

Sur initiative de la conférence des présidents du Conseil National de la Transition, une délégation du CNT a effectué une visite ce mercredi 15 mars 2023 à l’hôpital Donka, dans la commune de Dixinn. Cette visite parlementaire s’inscrit dans le cadre de la mission dévolue au CNT qui est le contrôle de l’action gouvernementale mais aussi de faire un état des lieux sur la concession, la rénovation, le fonctionnement de l’hôpital et évaluer la satisfaction des citoyens.

Cette visite de deux semaines qui sera effectuée par les conseillers nationaux de la commission santé, éducation, affaires sociales et culturelles, les assistants parlementaires et les cadres du ministère de la santé et de l’hygiène publique a pour objectif entre autres de : -vérifier la conformité de la convention de concession ; -examiner le niveau d’exécution des termes de la convention ; -faire l’état des lieux des travaux de finition de l’infrastructure ; -s’assurer de la disponibilité des équipements et de leur fonctionnement ; -vérifier l’ouverture des services ; -contrôler la disponibilité et la qualification du personnel soignant; -visiter l’installation et évaluer les conditions de travail au Camp Camayenne ; -vérifier la mise en place des mesures de prévention et d’hygiène…

Après une visite guidée, Pr Hassan Bah de la commission santé, éducation, affaires sociales et culturelles du CNT a estimé qu’il était nécessaire de prendre cette initiative. En ce sens qu’elle a permis de comprendre qu’il y a des ‘’problèmes liés à la finalisation des infrastructures, il y a des problèmes liés au statut même de Donka’’, dit-il.

Cette immersion de deux semaines du Conseil national de la Transition au sein de l’hôpital Donka, permettra également d’échanger avec les différents chefs services.

S’exprimant au nom de l’administration générale mais aussi du président de la concession, Carine Rousseau, satisfaite de cette visite du CNT au CHU de Donka qui vient de bénéficier d’une concession avec une société canadienne, a soutenu qu’elle permettra d’ailleurs, de clarifier la situation sur la concession mais également transmettre une information fiable sur l’hôpital national Donka au moment où la société a commencé son intervention et l’évolution des choses.

Depuis le démarrage des activités dans cet hôpital, certains services peinent toujours à fonctionner et d’autres n’y existent toujours pas. Il s’agit de la pédiatrie, la médecine interne et l’endocrinologie diabétologie, bref les services chirurgicaux n’ont pas été transférés dans cet hôpital. C’est pourquoi, le directeur général a émis le souhait de voir cet hôpital fonctionner normalement avec tous les services. « Il faudrait que d’ici la fin de l’année que tous les services soient transférés pour permettre aux personnels de santé de travailler dans les meilleures conditions », a indiqué Pr Mohamed Cissé, Directeur Général de l’hôpital national Donka.

A noter qu’à l’issue de cette visite des membres du CNT au sein du CHU Donka, un rapport sera produit et soumis au CNT pour d’éventuelles propositions allant dans le sens de l’amélioration du fonctionnement de cet hôpital.

N’Famoussa Siby