Mort de Thierno Ousmane Diallo à Hamdallaye: le témoignage très émouvant de son père

La manifestation spontanée qu’il y a eu hier mercredi 15 mars 2023 a fait une victime. Il s’agit de Thierno Ousmane Diallo, élève en 7ème année. Le désormais défunt était seulement âgé de 15 ans. Selon le Front National pour Défense de la Constitution (FNDC), ce jeune a été tué par balle par les éléments du Bata (Bataillon autonome des troupes aéroportées). Contacté par notre rédaction ce jeudi 16 Mars 2023, le père de la victime défend la même thèse. Selon Abdoulaye Diallo c’est son nom, indique que c’est vers 21h 30 que son fils a fini de dîner avec sa mère. Ensuite, dit-il, ce dernier est sorti s’asseoir derrière la cour avec ses amis. « C’est en ce moment que les éléments du Bata de passage dans les parages ont tiré et une balle est venue loger dans la poitrine de Ousmane. On l’a ensuite évacué à l’hôpital Jean Paul II. Mais comme c’est seulement des jeunes qui l’on transporté dans les lieux, les responsables de l’hôpital n’ont pas accepté de le prendre en charge. C’est quand le propriétaire de notre maison est allé qu’ils l’ont consulté. Et même avec ça, son cas n’était pas traitable. C’est après cela qu’il a été amené à Donka. Là-bas aussi, jusqu’à 2 heures du matin, ils s’occupaient de lui mais Dieu en a décidé autrement », regrette le père de Thierno Ousmane Diallo qui était en ville au moment des faits.

« Quand je suis allé le voir à Donka, il dégoulinait toujours. La balle a traversé le cœur pour ressortir vers le dos. On a récupéré le corps vers 9 h 30. Et on l’a enterré vers 11 heures à Hamdallaye plaque » a ajouté Monsieur Diallo.

À la question de savoir si les autorités de la Transition ont appelé la famille éplorée pour présenter leur condoléances et promettre une enquête, Abdoulaye Diallo répond : « aucun d’entre eux n’a appelé. C’est seulement l’UFDG qui nous a appelé pour nous présenter les condoléances ».

Aliou Nasta