FOIRE INTERNATIONALE DU RAMADAN : la deuxième édition démarre le 19 mars prochain

La deuxième édition de la foire internationale du Ramadan se tiendra à Conakry, du 19 mars au 18 Avril prochain sous les chapiteaux, autour du monument de l’esplanade du palais du peuple de Conakry.

L’annonce a été faite ce vendredi 17 mars 2023, par les initiateurs icône Évents et l’architecture By issa au cours d’une conférence de presse.

Selon les organisateurs de ladite foire, leur objectif est de proposer des prix d’achat inférieurs aux tarifs du marché afin de lutter contre la flambée des denrées alimentaires surtout, avant et pendant le mois béni de ramadan. Mais aussi rapprocher les producteurs, industriels, agriculteurs et importateurs des consommateurs dans le but de faire profiter la population de tarifs grossistes mais à la vente détails.

Des activités culturelles, institutionnelles ainsi que religieuses sont prévues à travers sept différents espaces.

-Stands d’exposition et ventes,

-Art et culture islamique, livres, vêtements, accessoires et divers .

-Restauration en buffet,

-Alimentation et boissons

Institutionnels et finances islamique

-Espace de prière

-Conférences débats sur différentes thématiques et lecture du Saint Coran.

Durant tout au long de ce mois béni, des ruptures collectives du jeûne seront organisées au chapiteau By-Issa où se tiendra l’événement. Des prières collectives auront également lieu.

Selon Hazzam Moukalled, directeur Icône Évents au nom des structures organisatrices « plusieurs imans venus divers horizons sont annoncés pour diriger la prière et l’internet sera offert gratuitement durant toute la foire.«

Avant de préciser aussi que : « A la foire internationale du Ramadan, nous voulons vendre le maximum de produits de qualité au moindre coût possible. La viande sera vendue entre 50000fg à 55000 fg le kilogramme, le plateau d’œufs entre 40000 fg à 45000 fg, le kilogramme de pomme de terre de à 6000 fg à 7000 fg. Le sac de kilogramme de riz sera vendu entre 260 à 265000 fg, les bouteilles de gaz seront vendues à moindre coût. Et tout ça c’est pour permettre aux populations de venir acheter moins cher pendant ce mois de ramadan ou le marché connaît des hausses de prix. »

Autre chose dira Hazzam Moukalled: « Nous aurons aussi un magnifique buffet organisé par By Issa qui sera à un prix très abordable adressé aux entreprises et aux populations pour ne pas que les gens tombent dans les embouteillages de la sortie de Kaloum. Alors au lieu de tomber dans ces embouteillages ils viendront faire leur achat, ils vont la rupture et puis ils rentrent chez eux. »

Le ramadan étant un mois de partage, ils envisagent de reverser une partie des bénéfices aux orphelinats, en plus de l’appui à l’ONG » sauvons des vies ».

Ils envisagent aussi d’organiser la prochaine édition dans les régions et en haut banlieue de Conakry.

Fodé Soumah