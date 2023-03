SÉKOU KOUNDOUNO : « Ceux qui négocient et dialoguent peuvent continuer à dialoguer, mais la rue va se faire entendre »

Sékou Koundouno, responsable en charge des stratégies et planification du Front National pour la Défense de la constitution (FNDC), membre des Forces Vives de Guinée, appelle à une manifestation le 20 mars prochain dans le grand Conakry.

L’activiste assure que même si le dialogue entre les forces vives de Guinée et le premier ministre se poursuit, « il n y a aucune possibilité de reporter la manifestation ».

Chez nos confrères de Fim fm, l’opposant au troisième mandat d’Alpha Condé indique que la manifestation pacifique des forces vives de Guinée aura bel et bien lieu le lundi 20 mars dans le grand Conakry. « Et à cet effet, les dispositions à la fois techniques, opérationnelles et administratives sont toutes bouclées. Nous travaillons sur les derniers détails », déclare-t-il.

D’après lui, deux axes ont été mis en place lors d’une rencontre que le comité des leaders des Forces Vives de Guinée a eu hier dans l’après-midi. « Il y a l’axe de la négociation qui va continuer son chemin. Et l’axe lié aux questions opérationnelles qui suivra son chemin. Je peux vous rassurer qu’en tout état de cause la manifestation du lundi ne fera l’objet d’aucun report car elle n’est plus sous le contrôle du comité des leaders mais plutôt sous le contrôle du comité d’organisation. Je peux vous rassurer que ceux qui négocient et dialoguent peuvent continuer à dialoguer. Mais la rue va se faire entendre afin que nous puissions éclairer les choses », réitère Sékou Koundouno.

D’ailleurs, ajoute-t-il, « il n’est pas du tout exclu que d’autres structures de l’intérieur puissent se joindre à la manifestation afin que le lundi, toutes les structures de Conakry et de l’intérieur du pays puissent se mettre en mouvement ».

Aliou Nasta