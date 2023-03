KISSIDOUGOU : un camion benne transportant du sable tue un jeune conducteur de taxi-moto et sa passagère

Dans la commune urbaine de Kissidougou, précisément au quartier Sogbè, un conducteur de taxi-moto et sa passagère, ont trouvé la mort dans un accident de la route. Le drame s’est produit dans la soirée de ce vendredi 17 mars à 19 heures. La surcharge et le dépassement incontrôlé, sont à l’origine de cet accident.

C’est sur la nationale kissidougou-Faranah, à la sortie de la ville que cet accident mortel a lieu. Il s’agit d’un conducteur de taxi-moto, qui transportais trois passagers qui a été heurté par une benne, transportant du sable. Selon le commissaire spécial de la sécurité routière de kissidougou, le dépassement incontrôlé ou la 3ème position et la surcharge sont la cause de ce drame. « Les causes sont multiples. Il s’agit en première position du dépassement abusif, secundo de la surcharge. Le jeune avait derrière sa moto trois autres personnes. Une dame et ses deux enfants plus lui-même. Troisièmement, le non port de casque », a indiqué le lieutenant-colonel Mamadi Mara. Et de poursuivre : « il avait voulu dépasser le gros camion là où il n’en fallait pas. Alors c’est là, il a perdu l’équilibre et est tombé sous ce camion qui lui est monté dessus. La femme elle, est morte sous le choc. C’est seulement les deux enfants qui ont eu de légères blessures. La moto est irrécupérable », a-t-il ajouté.

Aussitôt informé, le maire de la commune urbaine de Kissidougou, Yomba Sanoh, s’est vite transporté sur les lieux de l’accident pour calmer les ardeurs et procéder à l’évacuation des corps et des blessés à l’hôpital.

Les corps des victimes Mamadou Lamara Diallo et Houssainatou Baldé, âgés respectivement de 25 et de 27 ans, ont été remis ce samedi aux différentes familles pour inhumation.

Niouma Lazare Kamano, correspondant régional pour ledjely.com