Morgue de l’hôpital Ignace Deen : un dernier hommage rendu à l’artiste Nondi-K

Décédé dans la nuit du jeudi au vendredi 17 mars 2023 des suites d’un arrêt cardiaque à l’âge de 51 ans, l’artiste Abdoul Kader Sylla ‘’Nondy-K’’ a rejoint sa dernière demeure ce samedi 18 mars au cimetière de Cameroun.

Mais avant son inhumation, un dernier hommage lui a été rendu à la morgue de l’hôpital national Ignace Deen à travers un symposium organisé par le Ministère de l’information et de la Communication à travers la RTG mais également par le département de la Culture auquel a pris part sa famille biologique et professionnelle.

Sur les lieux, tristesse et compassion se lisaient sur tous les visages. Tous attristés et abattus par la disparition de celui qu’ils appelaient affectueusement Nondi-K du groupe de rap Fac Alliance et qui était également animateur de l’émission ‘’Max Hip Hop ‘’ à la télévision nationale depuis plusieurs années.

Les artistes présents à ce symposium ont tous témoigné de la bravoure et de l’humilité qu’a fait montre l’artiste Abdoul Kader Sylla.

Parmi les artistes présents à la levée du corps, Elie Kamano qui a pris la parole au nom de tous les artistes de la même génération que le défunt. Dans son témoignage, Elie Kamano a vanté les mérites du défunt. Mais il est aussi revenu sur leur première rencontre à Bamako : « Personnellement, la première fois que j’ai mis pied au Mali à Bamako, c’est grâce à Kader. Je venais de faire mon album en 2001. Le groupe Fac Alliance a eu un succès énorme au Mali et au Burkina. Je suis venu le voir à Dar Es Salam, actuellement là où se trouve la famille, je lui ai dit « mon frère, j’aimerais que vous m’aidiez à ouvrir les portes pour moi à Bamako. Kader (Nondy K) m’a dit viens avec moi. Et il est allé voir ma mère, ma mère lui a fait à manger et lui a dit, je te confie mon enfant. On est allé à Bamako. Kader ! je ne peux pas t’oublier et je ne pourrais pas t’oublier ou oublier ce que tu as rendu comme service à la nation guinéenne. Tu as arrêté de chanter, mais tu continues à être présent dans le mieux en apportant son aide aux artistes de la nouvelle génération«

Pour Douada Bah en service à la RTG où Nondi– K animait l’émission ‘’Maxi Hip Hop’’, avec la disparition de l’ancien membre du groupe Fac Alliance, c’est la maison mère qui perd un soldat : « Aujourd’hui, le monde de la culture te pleure mais aussi et surtout tes collaborateurs de la RTG. De ce fait, la RTG dans son ensemble perd aussi un de ses soldats du micro, un collaborateur de taille. L’animateur émérite de l’émission Max-Hip hop à la télévision nationale. Tu faisais tellement bien ton travail à tel point que l’émission Max Hip hop a pris une ascension qui affiche la belle image de la culture de notre pays«

Pour sa part, Bangaly Diarra le premier animateur de l’émission Max Hip-hop a fait savoir qu’à l’époque où il avait connu Kader Sylla ‘’Nondi–K », ils étaient des jeunes de la rue dans le sens positif du terme.

A rappeler que le défunt laisse derrière lui trois garçons et deux veuves, difficiles à consoler.

Fodé Soumah