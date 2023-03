24h Energy : Louopou Lamah annonce la destruction de plus de 180 000 casiers

La ministre du Commerce, de l’industrie et des PME était ce lundi 20 mars devant la presse pour annoncer les résultats de l’expertise contradictoire de la Société American Beverage SABEV relative à la boisson 24h Energie. Des résultats consécutifs à des analyses elles mêmes rendues nécessaires par l’interdiction de la consommation d’un lot de cette boisson, à la suite de la détection d’un taux d’acidité élevé et des coliformes dans le lot incriminé.

Les conclusions des résultats d’analyses contradictoires de la boisson confortent l’Office national de contrôle de qualité (ONCQ). Rappelant le lot mis en cause porte sur la production du 13 au 29 décembre 2022, là ministre indique : « Lorsque nous avons effectué le prélèvement, après les analyses pychochimiques et microbiologiques , il s’est avéré que la boisson avait un taux d’acidité très élevé et il y a des problèmes de germes , de moisissures et de levures dans la boisson ».

Les premières mises en cause, l’entreprise les avait récusées. Finalement, note Louopo Lamah, « on a convenu de procéder à une analyse contradictoire, en constituant un échantillon devant faire l’objet de la contre-expertise. Ce qui fut fait. Le 30 janvier 2023, on a déposé l’échantillon dans un laboratoire en Belgique. Le 7 mars 2023, nous avons effectivement reçu les résultats contradictoires qui réconfortent l’office national de contrôle de qualité (ONCQ) ».

Au-delà du taux très élevé d’acidité et des coliformes, « il y a des problèmes d’hygiène à régler », révèle la ministre.

A la suite de ces résultats, elle annonce la destruction de quelques 184 000 casiers dont 30 000 se situant au niveau de l’usine. « Ensuite, nous allons encore dépêcher une équipe au niveau de l’entreprise SABEV pour voir si les recommandations formulées lors de la visite le 4 janvier ont été prises en compte et exécutées », promet Louopo Lamah. Après ce processus, le ministère va autoriser une « production d’essai ». Production d’essai qui elle-même soumise à une nouvelle analyse, en vue d’une éventuelle levée définitive des restrictions.

Fodé Soumah