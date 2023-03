Kipé : Un présumé narco interpellé avec 1 kg de cocaïne qu’il était sur le point d’avaler

Un citoyen nigérian, résident au quartier Kipé, dans la commune de Ratoma, a été interpellé par l’Office anti-drogue (OCAD), en possession d’environ 1 kg de cocaine. Il a été présenté ce mardi 21 mars à la presse au siège de l’OCAD situé à Coléah dans la commune de Matam.

A en croire les responsables de l’OCAD, c’est le 16 mars que l’individu a été appréhendé, à la suite de plusieurs jours de filature et d’observation. Aux enquêtes de l’OCAD, « il a déclaré que la drogue ne l’appartient pas et qu’elle appartient à une autre personne », a indiqué le commissaire divisionnaire de police, Abdoulaye Sangaré. Les responsables anti-drogue rajoutent que le Nigérian en était arrivé à la phase qui lui permet d’ingurgiter la drogue afin de l’acheminer probablement vers l’Europe. « A cette phase de préparation, c’était maintenant pour avaler et transporter vers un autre pays. C’est le mode opératoire des trafiquants (…) Ils l’avalent et une fois arrivés, ils chient pour récupérer la drogue. Il était donc prêt à l’avaler », explique encore le commissaire divisionnaire.

Interrogé, Christian, le présumé trafiquant n’a pas nié les faits mais soutient que les bagages dans lesquels a été trouvée la cocaïne ne lui appartiennent pas. Que ce sont des colis d’un étudiant. « Moi je suis un commerçant et je fais le parcours entre l’Afrique et Bruxelles. C’est ici que je me suis connu avec l’étudiant. Ce sont 115 boules qui étaient dans le sac », reconnait-il.

A noter que la drogue qui a été saisie fera l’objet de déferrement, selon le commissaire Sangaré.

Fodé Soumah